Atacante do Egito detona arbitragem após eliminação para a Argentina Mostafa Ziko disse que partida das oitavas da Copa do Mundo foi "direcionada"

A eliminação do Egito para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo foi marcada por fortes reclamações contra a arbitragem. Após a derrota por 3 a 2, de virada, nesta terça-feira (7), o atacante Mostafa Ziko afirmou que o árbitro favoreceu a seleção argentina durante toda a partida disputada em Atlanta.

Autor do segundo gol egípcio, o camisa 11 não poupou críticas ao deixar o gramado e sugeriu que a condução do jogo beneficiou os atuais campeões mundiais.

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— O árbitro não foi bom, foi injusto. A injustiça dele foi clara. Nos perseguiu desde o início da partida. Não queria que a gente vencesse. Foi uma partida direcionada — afirmou.

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Na sequência, Zico lamentou a eliminação, pediu desculpas aos torcedores e voltou a questionar a atuação da equipe de arbitragem.

— Eu queria muito dar essa alegria para o nosso povo, mas peço desculpas. Não conseguimos, e não foi nossa culpa. Esse árbitro... parecia que essa partida já tinha um direcionamento. Estávamos vencendo por 2 a 0, e ele vinha contra a gente. Parabéns à Argentina por mais uma Copa do Mundo, pelo jeito — ironizou.

O atacante balançou as redes duas vezes no segundo tempo. No primeiro lance, porém, o gol foi invalidado após revisão do VAR, que identificou uma falta na origem da jogada. Pouco depois, Zico voltou a marcar, desta vez em um lance confirmado, ampliando a vantagem egípcia para 2 a 0.

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Mesmo com a vantagem construída, o Egito sofreu a reação argentina. Cristian Romero descontou ainda antes do intervalo, Messi empatou na etapa final e Enzo Fernández marcou o gol da virada nos acréscimos, garantindo a classificação da Argentina às quartas de final.

Apesar das críticas, Zico reconheceu a força do adversário, mas afirmou que o resultado teria sido melhor aceito caso fosse decidido apenas pelo desempenho das equipes.

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— Em nenhum momento pensamos que o jogo estava ganho. Sabíamos que enfrentaríamos a atual campeã do mundo, uma das favoritas ao título. Mas, se eles tivessem vencido apenas pelos próprios méritos, seria diferente para nós — declarou.

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