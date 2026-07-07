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Bruno Guimarães se pronuncia após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

Camisa 8 perdeu pênalti contra a Noruega

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 17:12
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Bruno Guimarães com a camisa amarela do Brasil
Bruno Guimarães disputou sua segunda Copa do Mundo (Foto: Fotoarena/Folhapress)

O Brasil foi eliminado pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, e Bruno Guimarães desperdiçou um pênalti no tempo regulamentar. Nesta terça-feira (7), dois dias após a queda, o camisa 8 se pronunciou por meio das redes sociais. O jogador, apontado por Ancelotti como o quarto batedor na ordem dos convocados, era o primeiro da lista entre os atletas que estavam em campo.

  • Alisson e Marquinhos, da Seleção Brasileira, lamentam segundo gol da Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

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    O lance que culminou no pênalti perdido pelo jogador do Newcastle foi protagonizado por Matheus Cunha, que driblou o zagueiro Kristoffer Ajer dentro da área e foi derrubado. Vinicius Junior, um dos batedores oficiais do Real Madrid, entregou a bola para Bruno, que bateu no canto esquerdo do goleiro e perdeu a chance de abrir o placar.

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    Em seu Instagram, o meio-campista publicou um texto assumindo a responsabilidade, agradecendo a oportunidade e demonstrando confiança de que o sonho ainda não terminou. Além disso, o jogador revelou um episódio com seus filhos após a eliminação.

    — Já escrevi e apaguei tantas e tantas vezes que já perdi as contas. Estive sempre presente por aqui nas vitórias, nada mais justo do que me apresentar e não fugir de falar com vocês na derrota. O futebol, que me deu tudo o que eu tenho, está sendo o responsável por me fazer sentir a pior dor dos meus 28 anos de vida. Perder o pênalti e ser eliminado nas oitavas de final é duro, é sofrido, dói muito, mas será mais um obstáculo para superar. Eu já passei por tanta coisa que só eu sei… Tenho a certeza de que, por pior que eu esteja me sentindo agora, tudo vai passar — iniciou o camisa 8.

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    • — O mais louco de tudo isso foi chegar em casa após o dia mais triste da minha vida e a primeira coisa que meus filhos falaram, quando acordei, foi: "Papai, vamos jogar bola?". E aqui eu entendi que, independentemente de dias ruins ou bons, o futebol será sempre o meu grande amor. Assumo a minha responsabilidade, como sempre fiz, e não é agora que seria diferente. Triste demais pela forma como terminou, mas com a certeza de que Deus sabe de tudo. Te dei glória na vitória e Te darei glória na derrota. Obrigado pela oportunidade, Jesus. O sonho não acabou. Ele segue vivo no meu coração e no de milhares de apaixonados pelo nosso país. Tempo agora de refletir, recuperar as minhas forças junto da minha família e voltar ainda mais forte — encerrou Bruno.

    Veja a publicação de Bruno Guimarães no Instagram:

    Bruno Guimarães perde pênalti para o Brasil diante da Noruega
    Bruno Guimarães perdeu pênalti para o Brasil contra a Noruega na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

    Como foi o jogo entre Brasil x Noruega na Copa do Mundo?

    O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

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    A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.

    O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

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    Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

    O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

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    Em campo desde os 22 minutos do segundo tempo, Neymar, nos acréscimos, descontou, mas, de forma geral, pouco acrescentou. O camisa 10 marcou o nono pelo Brasil em Mundiais - igualando a marca de Ademir, Vavá e Jairzinho na competição -, e chamou a atenção pelo nervosismo em campo. Ele recebeu cartão amarelo após uma dura entrada em cima de Odegaard, provocou o goleiro Nyland após converter a cobrança de pênalti e ainda discutiu com os rivais no fim do jogo.

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