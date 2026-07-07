Inglaterra muda orientação após lesão grave na Copa do Mundo
Henderson raturou o punho ao saltar placas de publicidade depois da vitória sobre o México e deve passar por cirurgia
O técnico Thomas Tuchel orientará os jogadores da Inglaterra a não pularem as placas de publicidade durante as comemorações após a lesão sofrida por Jordan Henderson na vitória por 3 a 2 sobre o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
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O meio-campista do Brentford caiu de forma desajeitada sobre o braço ao tentar saltar as placas de publicidade durante a celebração da classificação no Estádio Azteca. Henderson deixou o gramado de maca, sofreu uma lesão no punho e deve passar por cirurgia, tornando-se dúvida para o restante do Mundial.
Henderson vai ao hospital após lesão
Após a partida, Tuchel lamentou a situação do veterano de 36 anos e confirmou que o jogador precisou ser levado ao hospital.
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— Jordan simplesmente caiu e machucou o punho. Parece uma lesão muito séria. Não combina com a noite que tivemos. O médico me disse que ele está no hospital — afirmou o treinador à BBC.
Henderson permaneceu internado na Cidade do México na noite de domingo, acompanhado por um integrante da equipe médica da seleção inglesa, e não retornou com a delegação para a concentração em Kansas City.
🚨The moment Jordan Henderson broke his arm during Englands Celebrations pic.twitter.com/64wSNZVipe— Kalshi Footy (@KalshiFooty) July 6, 2026
Tuchel quer evitar novos acidentes
Diante do incidente, Tuchel pretende orientar o elenco a evitar comemorações que envolvam saltar as placas de publicidade, com o objetivo de impedir que uma situação semelhante volte a acontecer durante a sequência da Copa do Mundo.
Caso Henderson confirme a necessidade de cirurgia, o experiente meio-campista se tornará uma baixa importante para a Inglaterra, que volta a campo no sábado (11), contra a Noruega, pelas quartas de final do Mundial.
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