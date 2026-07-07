'Deus ressuscitou': imprensa internacional exalta Argentina e Messi em virada na Copa Hermanos perdiam por 2 a 0 ate é os 34 do segundo tempo

A Argentina deu uma aula de comprometimento e entrega em um jogo de Copa do Mundo nesta terça-feira (7) e, após estar perdendo por 2 a 0 para o Egito, virou para 3 a 2 e se classificou para as quartas de final da competição. O resultado foi destaque na imprensa internacional, que tratou o feito como "épico".

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Tradicional jornal argentino, o "Olé" destacou o triunfo dos Hermanos como "coração de campeão". A Argentina perdia pelo placar de 2 a 0 até os 34 minutos do segundo tempo, quando diminuiu com Cristian Romero. Messi marcou aos 38 para empatar e Enzo Fernández virou o jogo aos 48 minutos.

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Já o "Diario As", da Espanha, foi além. Messi, que perdeu um pênalti no primeiro tempo e fazia jogo ruim, resolveu no fim com uma assistência para Romero e um gol. A manchete do site na crônica sobre o jogo foi: "Deus ressuscitou", com uma foto de Lionel Messi.

A tricampeã mundial, agora, aguarda o desfecho das oitavas de final para conhecer seu adversário na próxima fase. Ele sairá do confronto de Suíça e Colômbia, ainda nesta terça, às 17h (de Brasília), em Vancouver, no Canadá.

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Veja a repercussão internacional da vitória da Argentina:

Diario As exaltou Messi após vitória da Argentina: 'Deus ressuscitou' (Foto: Reprodução)

Olé, da Argentina, chamou de "coração de campeão" (Foto: Reprodução)

'O milagre argentino', classificou o L'Equipe, sobre a vitória da Argentina (Foto: Reprodução)

'Remontada faraônica', chamou o 'Marca', da Espanha, sobre a vitória da Argentina (Foto: Reprodução)