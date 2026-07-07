Copa do Mundo 2026 já soma cinco pênaltis desperdiçados
Messi voltou a desperdiçar uma cobrança nas oitavas de final
A Copa do Mundo já contabiliza 19 cobranças de pênalti com a bola rolando até o momento. Dessas, 14 terminaram em gol, quatro foram defendidas pelos goleiros e um foi batido para fora, totalizando cinco penalidades desperdiçadas na competição.
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Até aqui, os números das cobranças de pênalti na Copa do Mundo são:
- 19 pênaltis marcados;
- 14 convertidos em gol;
- 4 defendidos pelos goleiros;
- 1 cobrado para fora.
O quinto erro aconteceu nesta terça-feira (7), na vitória da Argentina contra o Egito, pelas oitavas de final, e teve como protagonista Lionel Messi. O capitão da Argentina desperdiçou uma cobrança e ampliou o próprio recorde de pênaltis perdidos em Copas do Mundo.
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A penalidade aconteceu aos 21 minutos do primeiro tempo. Com a Argentina perdendo por 1 a 0, após gol de Yasser, Tagliafico sofreu pênalti cometido por Hassan. Messi assumiu a responsabilidade, bateu no canto esquerdo, mas viu o goleiro Mostafa Shobeir defender a finalização.
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Foi a quinta penalidade desperdiçada por Messi em Copas do Mundo. O argentino já havia errado uma cobrança diante da Áustria nesta edição, além de ter parado nos goleiros contra a Polônia, em 2022, e a Islândia, em 2018. Com isso, ampliou a marca como o jogador que mais perdeu pênaltis durante partidas de Mundiais.
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