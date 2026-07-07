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Copa do Mundo 2026 já soma cinco pênaltis desperdiçados

Messi voltou a desperdiçar uma cobrança nas oitavas de final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 15:23
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Mostafa Shobeir comemora defesa do pênalti enquanto Messi se lamenta
Mostafa Shobeir comemora defesa do pênalti enquanto Messi se lamenta (Foto: Foto por ODD ANDERSEN / AFP)

A Copa do Mundo já contabiliza 19 cobranças de pênalti com a bola rolando até o momento. Dessas, 14 terminaram em gol, quatro foram defendidas pelos goleiros e um foi batido para fora, totalizando cinco penalidades desperdiçadas na competição.

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    Até aqui, os números das cobranças de pênalti na Copa do Mundo são:

    1. 19 pênaltis marcados;
    2. 14 convertidos em gol;
    3. 4 defendidos pelos goleiros;
    4. 1 cobrado para fora.

    O quinto erro aconteceu nesta terça-feira (7), na vitória da Argentina contra o Egito, pelas oitavas de final, e teve como protagonista Lionel Messi. O capitão da Argentina desperdiçou uma cobrança e ampliou o próprio recorde de pênaltis perdidos em Copas do Mundo.

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    Messi ajeita a bola na marca do pênalti na partida entre Argentina e Egito
    Contra o Egito, Messi perdeu seu quarto pênalti em Copas do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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    A penalidade aconteceu aos 21 minutos do primeiro tempo. Com a Argentina perdendo por 1 a 0, após gol de Yasser, Tagliafico sofreu pênalti cometido por Hassan. Messi assumiu a responsabilidade, bateu no canto esquerdo, mas viu o goleiro Mostafa Shobeir defender a finalização.

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    Foi a quinta penalidade desperdiçada por Messi em Copas do Mundo. O argentino já havia errado uma cobrança diante da Áustria nesta edição, além de ter parado nos goleiros contra a Polônia, em 2022, e a Islândia, em 2018. Com isso, ampliou a marca como o jogador que mais perdeu pênaltis durante partidas de Mundiais.

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