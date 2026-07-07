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Fifa escolhe argentino para França x Marrocos, e europeus criticam: 'Absurdo'

Facundo Tello apitará a partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 16:09
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Facundo Tello será o árbitro de França x Marrocos na Copa do Mundo
Facundo Tello será o árbitro de França x Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

A FIFA divulgou arbitragem toda argentina para partida entre França e Marrocos, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Apesar da imparcialidade, alguns internautas destacaram a escolha, principalmente pela polêmica que teve na classificação da Argentina por 3 a 2 em cima do Egito.

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    • Apesar das polêmicas, na partida entre Argentina e Egito, que marcou a classificação dos hermanos para as quartas de final, a equipe de arbitragem tinham 3 profissionais da França. Mesmo assim, a Argentina teve um pênalti a seu favor, Egito teve um gol anulado e torcedores reclamaram de um pênalti não marcado em Salah na jogada da virada argentina.

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    No entanto, torcedores europeus ficaram na bronca com a divulgação da Fifa com o time de arbitragem para o jogo decisivo entre França e Marrocos. Veja a repercussão:

    Tradução: Todos os árbitros argentinos para uma partida da França, a FIFA tentando de tudo para manipular a Copa do Mundo para a Argentina mais uma vez

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    Tradução: FIFA não esconde mais. Todos argentinos, por que não trazem o Messi pra conferir o VAR também.

    Tradução: Uma delegação argentina completa, você nunca vai superar as acusações

    Tradução: Ora bem bem bem, o que é isso Fifa? Casa cheia de argentinos apitando um jogo que inclui a França. Interessante, eu acho. Não quero dizer nada sobre o potencial de manipulação do jogo ou apenas arbitragem injusta contra a França, por enquanto. Vamos ver.

    Tradução: E todos eles são da Argentina? Que coincidência.

    Tradução: Que loucura, o.o.o, juiz da Argentina pra apitar o jogo da França, hein. Isso é demais, eles estão deixando óbvio, isso é uma loucura total.

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    Texto de: João Brandão.

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    No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.

    ➡️Decisão de arbitragem em Argentina x Egito revolta torcedores: 'Roubo'

    Enzo Fernández comemora gol da vitória da Argentina sobre o Egito, na Copa do Mundo
    Enzo Fernández comemora gol da vitória da Argentina sobre o Egito, na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

    No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.

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