Fifa escolhe argentino para França x Marrocos, e europeus criticam: 'Absurdo' Facundo Tello apitará a partida

A FIFA divulgou arbitragem toda argentina para partida entre França e Marrocos, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Apesar da imparcialidade, alguns internautas destacaram a escolha, principalmente pela polêmica que teve na classificação da Argentina por 3 a 2 em cima do Egito.

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Veja a arbitragem para França e Marrocos:

The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

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Apesar das polêmicas, na partida entre Argentina e Egito, que marcou a classificação dos hermanos para as quartas de final, a equipe de arbitragem tinham 3 profissionais da França. Mesmo assim, a Argentina teve um pênalti a seu favor, Egito teve um gol anulado e torcedores reclamaram de um pênalti não marcado em Salah na jogada da virada argentina.

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No entanto, torcedores europeus ficaram na bronca com a divulgação da Fifa com o time de arbitragem para o jogo decisivo entre França e Marrocos. Veja a repercussão:

All Argentina referees for a france match, FIFA trying everything to rig the World Cup for Argentina once again — DrewS🇫🇷🇵🇹 (@XnzyDrewS) July 7, 2026

Tradução: Todos os árbitros argentinos para uma partida da França, a FIFA tentando de tudo para manipular a Copa do Mundo para a Argentina mais uma vez

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FIFA doesnt hide it anymore 😂😂😂😂 All Argentinian why dont you bring Messi to check the VAR too — Elin Ghadimian (@elin_ghadimian) July 7, 2026

Tradução: FIFA não esconde mais. Todos argentinos, por que não trazem o Messi pra conferir o VAR também.

A full Argentinian delegation, you will never beat the allegations — Yvonne Amugaga ⚽ (@yvonneamugaga) July 7, 2026

Tradução: Uma delegação argentina completa, você nunca vai superar as acusações

Oh well well well, what is this Fifa? Full house of Argentinians officiating a match that includes France. Interesting, I guess. I don't wanna say anything on potential of match rigging or just unfair officiating against France, for now. We shall see. — Black Diamond (@Diamond_Blackie) July 7, 2026

Tradução: Ora bem bem bem, o que é isso Fifa? Casa cheia de argentinos apitando um jogo que inclui a França. Interessante, eu acho. Não quero dizer nada sobre o potencial de manipulação do jogo ou apenas arbitragem injusta contra a França, por enquanto. Vamos ver.

And they are all from Argentina? What a coincidence. — Tlou🇿🇦 (@TlouMr_S) July 7, 2026

Tradução: E todos eles são da Argentina? Que coincidência.

Mad ooo, Argentina referee to officiate France match keh. This is too much, they are making it obvious, this is total madness. — Enzocfc (@azeez_moru85129) July 7, 2026

Tradução: Que loucura, o.o.o, juiz da Argentina pra apitar o jogo da França, hein. Isso é demais, eles estão deixando óbvio, isso é uma loucura total.

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Como foi Argentina x Egito?

Texto de: João Brandão.

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No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.

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Enzo Fernández comemora gol da vitória da Argentina sobre o Egito, na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.

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