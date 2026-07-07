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Técnico da Argentina, Scaloni se emociona e elogia Messi em virada na Copa

Treinador exalta postura do elenco em virada sobre o Egito

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 17:40
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Técnico da Argentina, Scaloni em coletiva de imprensa na véspera do jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo
Técnico da Argentina, Scaloni em coletiva de imprensa na véspera do jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni elogiou a postura de Messi na virada sobre o Egito por 3 a 2, na Copa do Mundo. O treinador não escondeu a emoção durante coletiva ao falar sobre a sensação após a classificação dramática às quartas de final.

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    - Eu sempre me emociono, às vezes até choro, e dessa vez chorei também. Sentir o que sentimos hoje de novo foi incrível. No vestiário, conversei com os caras no banco, que olham para o Leo e não conseguem acreditar no que estão vendo, principalmente sobre o futuro. É algo maravilhoso, o que todos veem. O Leo poderia simplesmente ter aceitado o pênalti perdido e dito 'chega' com o placar de 0 a 2, mas ele continuou pedindo a bola e tentando de novo. Me arrepia. Não só ele, os companheiros dele aguentaram incrivelmente bem, e isso faz parte do que esse grupo representa. Foi um teste incrível, que deixa marcas.

    Na sequência, Scaloni comentou sobre a conversa que teve com o elenco na pausa para a hidratação no segundo tempo. Na ocasião, a Argentina perdia por 2 a 0 e vivia uma situação complicada para seguir viva em busca de uma vaga nas quartas de final.

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    - O jogo sempre foi nosso, mesmo que eles tenham tido dois ou três momentos de. Eles são um ótimo time, mas, além do pênalti, tivemos duas ou três chances claras no primeiro tempo. Se estivesse 2 a 1 ou 3 a 1, ninguém teria dito nada. E aí, quando a bola simplesmente não entra, eles marcam o segundo e ficam tranquilos. Você tem que continuar tentando, que foi o que eu disse durante a pausa para hidratação no segundo tempo: não desistam de nenhuma chance até o fim. E aconteceu, poderia ter sido diferente. Se eu tivesse que perder, com certeza preferiria perder assim.

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    • O treinador da Argentina também comentou sobre a postura do elenco e o poder de reação da equipe quando estava atrás do placar. Scaloni afirmou que tem momentos em que o coração pesa mais do que questões táticas.

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    - Para ser honesto, há momentos em que a tática e a estratégia ficam em segundo plano. Quando você vê que tudo está a seu favor, que vai conseguir marcar, você diz 'vamos lá, vamos lá, vamos continuar', e eles continuam. E com o placar em 2 a 2, a sensação era de um momento positivo, você não estava olhando para onde os adversários estavam, era só 'vamos lá, vamos lá'. Aí é bom ver quem está indo para o ataque com o camisa 5 e o camisa 8, mas se você não tem isso… Eu não precisei dizer para continuarmos, eles perceberam que o jogo estava aberto. Esta partida, mais do que uma lição, reforça o que eu acredito que o futebol representa. É tática e estratégia, mas também coração e instinto.

    Com a classificação, a Argentina encara o vencedor de Colômbia ou Suíça, nas quartas de final, no sábado (11), às 22h (de Brasília). A Albiceleste luta pelo bicampeonato consecutivo da Copa do Mundo.

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    Lionel Scaloni orienta jogadores da Argentina contra o Egito na Copa do Mundo
    Lionel Scaloni orienta jogadores da Argentina contra o Egito na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

    Confira outras respostas de Scaloni, técnico da Argentina

    Recado aos torcedores da Argentina

    - Passamos por momentos difíceis, mesmo sem termos jogado mal; tivemos muitas chances. Mas isso é futebol, por isso me tornei treinador: queria vivenciar essas emoções. Sofro como todos vocês , mas as emoções que uma partida de futebol proporciona são incomparáveis. Recriar essas emoções é incrível, por isso sou treinador. Não estávamos em uma final, mas a magnitude da vitória de hoje é comparável às grandes conquistas que já vivemos . Este é um time que, não importa o que aconteça, nunca para de lutar e jogar o seu jogo. Tática e estratégia são importantes, mas sem elas, teríamos sido eliminados. Os torcedores devem se manter firmes. Não vamos abandoná-los, como disse Leo no Catar.

    Comparação com o jogo de Cabo Verde

    - Não foi o jogo em que mais sofri, porque sempre vi que a partida estava a nosso favor ; não achei que a equipe estivesse jogando mal. Como treinador, você sofre quando vê que não tem as ferramentas: contra Cabo Verde, que todos pensavam que seria fácil, foi pior porque realmente nos vimos em apuros . É verdade que aqui, por volta dos 70 minutos, estávamos perdendo por 2 a 0, mas poderíamos ter tido mais uma chance e virado o jogo . Quando você vê que sua equipe está jogando bem e o jogo está a seu favor, você fica tranquilo. Quando não está, é aí que você se preocupa, que foi o que aconteceu no outro dia; foi mais uma questão de caráter.

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    Lionel Messi

    - Não sei que comparação posso fazer com esta partida. Não estou dentro da cabeça do Messi, mas suponho que seja para isso que ele joga futebol. Ele é um apaixonado pela bola, por jogar futebol. É difícil explicar como ele consegue transmitir essa emoção nesta fase da carreira. Sempre dizemos a eles para aproveitarem até o último momento, porque quando param de jogar, se arrependem pelo resto da vida de não terem aproveitado mais . É isso que fica na cabeça deles, jogar pela seleção… Acho que foi um momento inesquecível, um dos melhores, independentemente do que aconteça daqui para frente. É uma equipe que raramente me deu a impressão de ter desistido, mesmo quando tudo estava contra eles.

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