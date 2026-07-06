Europeus reagem ao novo clube de Filipe Luís: 'Golpe de mestre' Ex-treinador do Flamengo assume o comando da equipe da primeira divisão francesa

O técnico brasileiro Filipe Luís está de malas prontas para o futebol europeu. Na manhã desta segunda-feira (6), o Monaco anunciou de forma oficial a contratação do ex-comandante do Flamengo. O profissional, que estava livre no mercado desde que deixou o clube carioca, assinou um vínculo de longo prazo com a equipe da primeira divisão francesa, válido até junho de 2028.

O anúncio da contratação de Filipe Luís como o novo técnico do Monaco causou grande repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira (6), especialmente na França, nova casa do treinador. Confira a reação dos franceses:

continua após a publicidade

🔥 Clima esquentou! Ex-jogadores discutem ao vivo sobre Neymar após queda do Brasil

Europeus reagem à contratação de Filipe Luís

Tradução: Acho que o Monaco acabou de dar um golpe de mestre com o Filipe Luís. Basta ver o que ele fez com o Flamengo. Ele ganhou tudo, mas, acima de tudo, conseguiu implementar uma verdadeira identidade de jogo. Para mim, ele faz parte dessa nova geração de treinadores. Eu o coloco na mesma conversa que Cesc Fàbregas ou Xabi Alonso. Taticamente, isso pode ser super interessante. E se o Monaco conseguiu convencê-lo, é porque ele certamente teve garantias sobre o projeto e o mercado de transferências. Estou realmente ansioso para ver no que isso vai dar.

Tradução: Novo ciclo enquanto no ano passado o tonton Scuro dizia que a gente precisava reduzir a diferença com o PSG e estar no top 8 europeu.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Tradução: Alguém sabe se ele passou no diploma ou se é preciso pagar cada partida?

Tradução: Apenas dois anos? Observação: considerando a duração de vida dos nossos treinadores, se ele cumprir o contrato até o fim, já será uma façanha.

🍀 Aposte nos primeiros jogos do Monaco com Filipe Luís. Clique e saiba mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

A passagem vitoriosa no Flamengo

Identificado com a torcida do Flamengo pela sua trajetória vitoriosa como jogador e carinho com o torcedor, Filipe Luís deu os seus primeiros passos como técnico nas categorias de base do time carioca. No comando das equipes sub-17 e sub-20, conquistou títulos importantes e demonstrou potencial tático para assumir o elenco principal.

No profissional do Rubro-Negro, Filipe Luís repetiu o caminho vitorioso que já trilhava nos tempos de atleta. Sob a sua liderança técnica, o clube conquistou a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O desempenho de alto nível e a mentalidade vitoriosa carimbaram o seu passaporte para o futebol da elite francesa.

continua após a publicidade