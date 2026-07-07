Argentina x Egito: relembre grandes viradas da história da Copa do Mundo
Partida terminou em 3 a 2
A Argentina virou contra o Egito em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo e se juntou a outras grandes reações na história do torneio. A equipe de Lionel Messi está classificada para as quartas de final e enfrentará o vencedor de Suíça e Colômbia. Inspirado no feito dos argentinos, o Lance! separou outras grandes reações que aconteceram em mata-matas da Copa do Mundo.
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Argentina x Egito? Vote na maior virada da história das Copas do Mundo:
Brasil 2 x 0 Inglaterra, quartas de final da Copa do Mundo de 2002
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Em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2002, o Brasil conquistou uma vitória de virada contra a Inglaterra após levar um grande susto com o gol de Michael Owen, que abriu o placar aos 23 minutos. A reação brasileira começou nos acréscimos do primeiro tempo, quando Rivaldo marcou o gol de empate, e a virada foi consolidada aos cinco minutos do segundo tempo com um gol de falta de Ronaldinho.
O autor da cobrança que encobriu o goleiro David Seaman, acabou expulso apenas sete minutos depois, adicionando drama ao fim da partida, mas o Brasil garantiu a classificação no torneio em que se tornaria pentacampeão.
França 2 x 1 Croácia, semifinal da Copa do Mundo de 1998
Jogando em casa na semifinal da Copa do Mundo de 1998, a França conquistou uma vitória de virada contra a Croácia, que abriu o placar aos 46 minutos com um gol de Davor Suker. A reação francesa começou imediatamente no minuto seguinte, quando o zagueiro Lilian Thuram marcou o gol de empate, e a virada foi consolidada pelo próprio defensor aos 70 minutos de jogo.
O autor dos dois gols da partida, que foram os seus únicos em 142 jogos pela seleção, viu o companheiro Laurent Blanc ser expulso aos 74 minutos, adicionando drama e tensão ao fim do confronto, mas a França garantiu a vaga na final para depois derrotar o Brasil e se tornar campeã mundial pela primeira vez
Inglaterra 3 x 2 Camarões, quartas de final da Copa do Mundo de 1990
No confronto das quartas de final da Copa do Mundo de 1990, a Inglaterra venceu Camarões de virada, após David Platt abrir o placar aos 26 minutos e a seleção camaronesa reagir com gols de Emmanuel Kunde e Eugene Ekeke. A recuperação inglesa começou quando faltavam apenas sete minutos para o fim do jogo, quando Gary Lineker converteu um pênalti para empatar a partida e evitar a eliminação no tempo regulamentar.
A virada foi consolidada aos 15 minutos da prorrogação com mais um gol de pênalti de Lineker, que garantiu a vitória e levou a Inglaterra às semifinais do torneio pela primeira vez desde 1966.
Itália 4 x 3 Alemanha Ocidental, semifinal da Copa do Mundo de 1970
Pela semifinal da Copa do Mundo de 1970, a Itália superou a Alemanha Ocidental. Após Roberto Boninsegna abrir o placar para os italianos logo aos oito minutos do primeiro tempo, Karl-Heinz Schnellinger buscou o empate para a Alemanha nos acréscimos do jogo, aos 45 minutos.
A prorrogação trouxe uma sequência de reviravoltas: Gerd Müller colocou os alemães em vantagem aos quatro minutos do primeiro tempo extra, mas Tarcisio Burgnich e Gigi Riva viraram o placar novamente para a Itália. Müller voltou a igualar o marcador aos cinco minutos do segundo tempo da prorrogação e, logo no minuto seguinte, Gianni Rivera marcou o gol definitivo que garantiu o triunfo italiano por 4 a 3 e a vaga na final do torneio.
Portugal 5 x 3 Coreia do Norte, quartas de final da Copa do Mundo de 1966
Nas quartas de final da Copa do Mundo de 1966, Portugal conquistou uma das reviravoltas mais memoráveis da história do torneio ao vencer a Coreia do Norte por 5 a 3. A seleção coreana, que surpreendia na competição após eliminar a Itália, assustou os favoritos ao abrir uma vantagem expressiva de 3 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Pak Seung-Zin, Li Dong-Woon e Yang Sung-Kook.
A reação portuguesa foi comandada por Eusébio, que marcou quatro gols seguidos e liderou a virada que garantiu a classificação de sua equipe para as semifinais da competição.
Suécia x Brasil, final da Copa do Mundo de 1958
Na grande decisão da Copa do Mundo de 1958, o Brasil superou os donos da casa de virada por 5 a 2 e conquistou o seu primeiro título mundial. A Suécia abriu o placar logo no início do primeiro tempo com Liedholm, marcando o gol mais rápido de uma final até então. A reação brasileira começou ainda na etapa inicial com Vavá, que balançou as redes duas vezes após jogadas de Garrincha para garantir a vantagem antes do intervalo.
No segundo tempo, Pelé ampliou com um célebre gol de chapéu dentro da área e Zagallo marcou o quarto; embora Simonsson tenha descontado para os suecos, Pelé fechou a histórica goleada de cabeça nos instantes finais da partida.
Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria, final da Copa do Mundo de 1954
Na final da Copa do Mundo de 1954, a Alemanha Ocidental superou o favoritismo da Hungria e conquistou o título em uma das maiores viradas da história do futebol, episódio que ficou conhecido como o "Milagre de Berna". Os húngaros, que defendiam uma invencibilidade de 31 partidas, abriram uma vantagem rápida logo no início do primeiro tempo com gols de Ferenc Puskás, aos seis minutos, e Zoltán Czibor, aos oito.
A reação alemã começou ainda na etapa inicial com Max Morlock, que diminuiu aos 10 minutos, e Helmut Rahn, que buscou o empate aos 18. A histórica reviravolta foi consolidada aos 39 minutos do segundo tempo, quando Rahn balançou as redes novamente para garantir o triunfo por 3 a 2 e o primeiro título mundial de seu país.
Como foi o jogo entre Argentina e Egito na Copa do Mundo?
No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E, na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.
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No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.
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