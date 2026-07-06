logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Com falha bizarra do goleiro, Bélgica goleia Estados Unidos e avança na Copa

De Ketelaere dá show, e Bélgica enfrenta a Espanha na próxima fase

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 22:59
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
De Ketelaere comemora gol marcado pela Bélgica sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo
De Ketelaere comemora gol marcado pela Bélgica sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo (Foto: Alex Grimm/AFP)

A Bélgica derrotou os Estados Unidos por 4 a 1 e conquistou uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (6). Na etapa inicial, De Ketelaere abriu o placar em favor dos europeus, Tillman igualou em cobrança de falta, mas o autor do primeiro gol voltou a deixar os Diabos Vermelhos em vantagem. No segundo tempo, Vanaken e Lukaku deram números finais ao duelo.

  • Belga Charles De Ketelaere comemora o primeiro gol diante dos EUA

    Quem é o belga De Ketelaere, autor de dois gols contra os EUA?

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos

    • Com o resultado, a Bélgica irá enfrentar a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo, na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília). Mais cedo, a Fúria derrotou Portugal por 1 a 0 e também conquistou vaga entre as oito melhores seleções do torneio.

    continua após a publicidade

    ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Na etapa inicial, a Bélgica quase abriu o placar sobre os Estados Unidos com menos de um minuto de jogo. Castagne aproveitou uma rebatida da defesa e aproveitou uma bola na entrada da área para chutar colocado e obrigar Freese a fazer grande defesa. Mas aos oito minutos, Raskin aproveitou uma bola mal afastada por Freeman na grande área, cruzou rasteiro e De Ketelaere surgiu na pequena área para estufar as redes. Um dos grandes nomes do time europeu, Onana deixou o gramado aos 21 minutos com uma lesão preocupante na perna direita. Apesar da pressão, os europeus não conseguiram ampliar a vantagem, e os norte-americanos chegaram ao empate aos 30 minutos em cobrança de falta de Tillman com desvio em Vanaken. Mas a Bélgica respondeu rapidamente e voltou à frente do marcador com De Ketelaere aproveitando um cruzamento de Trossard e subindo mais do que a defesa rival para marcar seu segundo gol aos 32 minutos.

    continua após a publicidade

    Em um segundo tempo com início equilibrado, a Bélgica ampliou a vantagem sobre os Estados Unidos após uma falha bizarra do goleiro Matt Freese. O arqueiro norte-americano deixou a área para cortar um lançamento para De Ketelaere, mas se atrapalhou com a bola nos pés, errou a saída de bola e Vanaken finalizou da intermediária com desvio em Ream para estufar as redes aos 11 minutos. Os norte-americanos tiveram a chance de descontar com Balogun sendo lançado pelo lado esquerdo, entrando na área e finalizando para grande defesa de Courtois. Mas nos acréscimos, Lukaku foi acionado na área após erro na saída de bola de Chris Richards e bateu de perna direita para marcar seu gol e dar números finais ao duelo aos 47 minutos. Na comemoração, o centroavante homenageou Onana mostrando uma camisa com o nome do companheiro, que deixou o gramado na etapa inicial por conta de uma lesão e surgiu mancando de muletas na beira do gramado.

  • Argentina x Egito onde assistir Copa do Mundo

    Argentina x Egito: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Onde Assistir
    Há 4 horas
  • Matt Freese comete erro comprometedor em EUA x Bélgica

    Falha de goleiro em Estados Unidos x Bélgica assusta torcedores: 'Não pode'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Momento em que Rodri provoca Bernardo Silva

    Rodri é sincero sobre briga com Bernardo Silva: 'Cometi um erro'

    Copa do Mundo 2026
    Há 34 minutos

    • Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    Aos 11 minutos do segundo tempo, a Bélgica vencia por 2 a 1, e os Estados Unidos mantinham uma desvantagem, mas próxima do empate. Nesse momento, De Ketelaere foi lançado em profundidade, mas o goleiro Matt Freese saiu da área para impedir que o rival chegasse na bola. No entanto, o goleiro norte-americano não soube o que fazer com a bola, tentou dar um passe, mas o jogador belga desviou e Vanaken aproveitou a sobre e finalizou de fora da área para marcar o terceiro gol da equipe europeia e frear qualquer reação da equipe mandante.

    continua após a publicidade

    Deu aula 🏅

    Improvisado como um centroavante, De Ketelaere foi o grande nome da partida e decisivo na classificação da Bélgica sobre os Estados Unidos. O camisa 17 marcou dois gols no primeiro tempo como um verdadeiro camisa nove, além de ter sido chave na pressão sobre o goleiro Matt Freese, que originou o gol de Vanaken no início do segundo tempo.

    De Ketelaere finaliza dentro da pequena área para marcar o primeiro gol da Bélgica sobre os Estados Unidos
    De Ketelaere finaliza dentro da pequena área para marcar o primeiro gol da Bélgica sobre os Estados Unidos (Foto: Alex Grimm/AFP)

    Ficou abaixo 📉

    Principal jogador dos Estados Unidos, Pulisic fez um jogo muito apagado enquanto esteve em campo. O camisa 10 não contribuiu na criação das jogadas, mas também não foi ponto focal para finalizar e dar trabalho a Courtois. No segundo tempo, o atleta saiu machucado sem ter apresentado um bom futebol.

    continua após a publicidade

    ✅ Ficha técnica

    Estados Unidos 🆚 Bélgica
    Copa do Mundo - Oitavas de final

    📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de junho de 2026, às 21h (de Brasília)
    📍 Local: Lumen Field, Seattle (EUA)
    🥅 Gols: De Ketelaere, 8'/1ºT (0-1); Tillman, 30'/1ºT (1-1); De Ketelaere, 32'/1ºT (1-2); Vanaken, 11'/2ºT (1-3); Lukaku, 47'/2ºT (1-4).
    🟨 Cartões amarelos: McKennie e Tillman (EUA)
    🟥 Cartões vermelhos: -

    Estados Unidos (Técnico: Mauricio Pochettino)
    Freese; Freeman, Richards e Ream; Dest (Reyna), McKennie, Adams (Pepi), Tillman e Robinson; Pulisic (Berhalter) e Balogun.

    continua após a publicidade

    Bélgica (Técnico: Rudi García)
    Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper. Onana (Vanaken), Tielemans e Raskin (Witsel); Trossard (Saelemaekers), De Ketelaere (Lukaku) e Lukebakio (Doku).

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Belga Charles De Ketelaere comemora o primeiro gol diante dos EUA

    Copa do Mundo 2026

    Quem é o belga De Ketelaere, autor de dois gols contra os EUA?

    Há 1 hora
    Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Fifa sai em defesa de Claus após acusação de Donald Trump durante a Copa

    Há 1 hora
    Falta de Balogun no adversário

    Copa do Mundo 2026

    EUA x Bélgica: entenda toda a polêmica envolvendo Balogun, Fifa, Trump e Claus

    Há 2 horas
    Técnico da Argentina, Scaloni em coletiva antes do jogo contra o Egito, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Técnico da Argentina opina sobre dificuldades das favoritas na Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Árbitro jordaniano Adham Makhadmeh gesticula na partida entre EUA e Bélgica

    Copa do Mundo 2026

    Pressionado? Árbitro de EUA x Bélgica já apitou outros dois jogos na Copa

    Há 2 horas
    Lusi de la Fuente, técnico da Espanha, comemorando classificação

    Copa do Mundo 2026

    Espanha alcança maior invencibilidade da história durante a Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Cristiano Ronaldo acenando

    Cristiano Ronaldo fala sobre última Copa e compara títulos: 'Vida continua'

    Roberto anunciou demissão após eliminação de Portugal na Copa do Mundo

    Pedido de demissão de treinador após eliminação na Copa repercute: 'Acabou'

    Jorge Jesus Al-Hilal

    Jorge Jesus será o novo técnico de Portugal, diz jornal 'A Bola'

    Mikaela Hestmann com o casaco amarelo da Seleção Brasileira de Vôlei e a medalha de prata do Sul-Americano sub-19

    Entre dois 'mundos': joia do vôlei brasileiro nascida na Noruega ficou dividida na Copa

    Speed, influenciador e fã de Cristiano Ronaldo

    Veja reação de Speed com eliminação de Cristiano Ronaldo na Copa

    Folarin Balogun, nº 20 dos Estados Unidos, comete falta em Tarik Muharemovic, nº 4 da Bósnia e Herzegovina. A falta é posteriormente revisada pelo VAR e confirmada como cartão vermelho durante a partida da fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA 2026 entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, no San Francisco Bay Area Stadium

    Presidente do Comitê Disciplinar da Fifa defende liberação de Balogun

    Ibrahimovic comenta eliminação da Seleção (Foto: Reprodução)

    Ibrahimovic detona Brasil após eliminação e lamenta despedida de Neymar

    Rodri é o capitão da seleção da Espanha

    Rodri celebra classificação, mas faz cobrança após vitória da Espanha na Copa

    Davide e Carlo Ancelotti passam orientações para Neymar e Danilo Santos durante Brasil x Noruega

    Última Copa de Neymar teve incerteza de Ancelotti e opção da CBF