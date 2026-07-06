Com falha bizarra do goleiro, Bélgica goleia Estados Unidos e avança na Copa
De Ketelaere dá show, e Bélgica enfrenta a Espanha na próxima fase
A Bélgica derrotou os Estados Unidos por 4 a 1 e conquistou uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (6). Na etapa inicial, De Ketelaere abriu o placar em favor dos europeus, Tillman igualou em cobrança de falta, mas o autor do primeiro gol voltou a deixar os Diabos Vermelhos em vantagem. No segundo tempo, Vanaken e Lukaku deram números finais ao duelo.
Com o resultado, a Bélgica irá enfrentar a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo, na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília). Mais cedo, a Fúria derrotou Portugal por 1 a 0 e também conquistou vaga entre as oito melhores seleções do torneio.
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Na etapa inicial, a Bélgica quase abriu o placar sobre os Estados Unidos com menos de um minuto de jogo. Castagne aproveitou uma rebatida da defesa e aproveitou uma bola na entrada da área para chutar colocado e obrigar Freese a fazer grande defesa. Mas aos oito minutos, Raskin aproveitou uma bola mal afastada por Freeman na grande área, cruzou rasteiro e De Ketelaere surgiu na pequena área para estufar as redes. Um dos grandes nomes do time europeu, Onana deixou o gramado aos 21 minutos com uma lesão preocupante na perna direita. Apesar da pressão, os europeus não conseguiram ampliar a vantagem, e os norte-americanos chegaram ao empate aos 30 minutos em cobrança de falta de Tillman com desvio em Vanaken. Mas a Bélgica respondeu rapidamente e voltou à frente do marcador com De Ketelaere aproveitando um cruzamento de Trossard e subindo mais do que a defesa rival para marcar seu segundo gol aos 32 minutos.
Em um segundo tempo com início equilibrado, a Bélgica ampliou a vantagem sobre os Estados Unidos após uma falha bizarra do goleiro Matt Freese. O arqueiro norte-americano deixou a área para cortar um lançamento para De Ketelaere, mas se atrapalhou com a bola nos pés, errou a saída de bola e Vanaken finalizou da intermediária com desvio em Ream para estufar as redes aos 11 minutos. Os norte-americanos tiveram a chance de descontar com Balogun sendo lançado pelo lado esquerdo, entrando na área e finalizando para grande defesa de Courtois. Mas nos acréscimos, Lukaku foi acionado na área após erro na saída de bola de Chris Richards e bateu de perna direita para marcar seu gol e dar números finais ao duelo aos 47 minutos. Na comemoração, o centroavante homenageou Onana mostrando uma camisa com o nome do companheiro, que deixou o gramado na etapa inicial por conta de uma lesão e surgiu mancando de muletas na beira do gramado.
Visão do Lance!
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Aos 11 minutos do segundo tempo, a Bélgica vencia por 2 a 1, e os Estados Unidos mantinham uma desvantagem, mas próxima do empate. Nesse momento, De Ketelaere foi lançado em profundidade, mas o goleiro Matt Freese saiu da área para impedir que o rival chegasse na bola. No entanto, o goleiro norte-americano não soube o que fazer com a bola, tentou dar um passe, mas o jogador belga desviou e Vanaken aproveitou a sobre e finalizou de fora da área para marcar o terceiro gol da equipe europeia e frear qualquer reação da equipe mandante.
Deu aula 🏅
Improvisado como um centroavante, De Ketelaere foi o grande nome da partida e decisivo na classificação da Bélgica sobre os Estados Unidos. O camisa 17 marcou dois gols no primeiro tempo como um verdadeiro camisa nove, além de ter sido chave na pressão sobre o goleiro Matt Freese, que originou o gol de Vanaken no início do segundo tempo.
Ficou abaixo 📉
Principal jogador dos Estados Unidos, Pulisic fez um jogo muito apagado enquanto esteve em campo. O camisa 10 não contribuiu na criação das jogadas, mas também não foi ponto focal para finalizar e dar trabalho a Courtois. No segundo tempo, o atleta saiu machucado sem ter apresentado um bom futebol.
✅ Ficha técnica
Estados Unidos 🆚 Bélgica
Copa do Mundo - Oitavas de final
📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de junho de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Lumen Field, Seattle (EUA)
🥅 Gols: De Ketelaere, 8'/1ºT (0-1); Tillman, 30'/1ºT (1-1); De Ketelaere, 32'/1ºT (1-2); Vanaken, 11'/2ºT (1-3); Lukaku, 47'/2ºT (1-4).
🟨 Cartões amarelos: McKennie e Tillman (EUA)
🟥 Cartões vermelhos: -
Estados Unidos (Técnico: Mauricio Pochettino)
Freese; Freeman, Richards e Ream; Dest (Reyna), McKennie, Adams (Pepi), Tillman e Robinson; Pulisic (Berhalter) e Balogun.
Bélgica (Técnico: Rudi García)
Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper. Onana (Vanaken), Tielemans e Raskin (Witsel); Trossard (Saelemaekers), De Ketelaere (Lukaku) e Lukebakio (Doku).
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