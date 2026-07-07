Herói da Argentina, Enzo Fernández detalha drama em classificação sobre o Egito Meia marcou o gol da classificação da Albiceleste às quartas de final da Copa

Autor do gol da vitória da Argentina sobre o Egito, Enzo Fernández detalhou o drama da classificação às quartas de final da Copa do Mundo. Em entrevista à Cazé TV, o camisa 24 ressaltou o poder de reação da Albiceleste nos momentos complicados.

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— Sim, nos assustamos. Não vou mentir. São momentos difíceis, de adversidade. Mas o grupo sempre demonstra hierarquia, valentia para seguir adiante. Enfrentar as dificuldades, mas muito feliz pela vitória e por passar de fase.

Além dos bastidores da classificação, Enzo Fernández também elogiou o apoio dos torcedores da Argentina presentes no Mercedes-Benz Stadium. Apesar dos momentos complicados, os fãs da Albiceleste não deixaram de apoiar a equipe de Lionel Scaloni.

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— Os argentinos são apaixonados. Eles mostram isso há anos. É pra tirar o chapéu, somos privilegiados, pois nos momentos que eles nos apoiam, nos dá esse extra. Vocês viram. Isso acaba nos unindo.

No duelo com o Egito, a Argentina começou perdendo o jogo por 2 a 0 e se encontrava em uma situação complicada na reta final do segundo tempo. E em 14 minutos, a Albiceleste virou o confronto com gols de Romero, Messi e Enzo Fernández.

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