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CR7 marca dois, e Kane passa em branco: veja a artilharia da Copa do Mundo

Ídolo português se torna o primeiro a fazer gols em seis Mundiais

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 22:39
Atualizado há 2 minutos
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O sorisso de Cristiano Ronaldo após dois gols diante do Uzbequistão na Copa
O sorisso de Cristiano Ronaldo após dois gols diante do Uzbequistão na Copa (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Dois dos principais artilheiros do futebol mundial entraram em ação nesta terça-feira, na Copa. Um deles, o português Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, marcou dois gols nos 5 a 0 sobre o Uzbequistão, tornando-se o primeiro na história dos Mundiais a estufar as redes em seis edições. Já o artilheiro do torneio em 2018, o inglês Harry Kane, de 32 anos, perdeu uma chance muito clara no empate sem gols com Gana.

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    • O goleador da Inglaterra, que marcou duas vezes na estreia, nos 4 a 2 sobre a Croácia, está empatado com CR7 em número de gols nesta Copa.

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    Até agora, além deles outros 16 jogadores fizeram dois gols, incluindo os brasileiros Vini Jr. e Matheus Cunha. Apenas cinco estão à frente deles na artilharia: o argentino Lionel Messi (5), o francês Kylian Mbappé (4), o norueguês Erling Haaland (4), o alemão Deniz Undav (4) e o canadense Jonathan David (4).

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    O astro português, nesta terça-feira, chegou a 10 gols em toda sua trajetória em Copas. CR7 também se tornou o segundo mais velho a balançar as redes em uma edição do Mundial. À frente dele está apenas o camaronês Roger Milla, que, em 1994, tinha 42 anos quando marcou o gol de honra na goleada por 6 a 1 para a Rússia

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    A frustração de Harry Kane após perder ótima chance contra Gana
    A frustração de Harry Kane após perder ótima chance contra Gana (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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