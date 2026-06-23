CR7 marca dois, e Kane passa em branco: veja a artilharia da Copa do Mundo
Ídolo português se torna o primeiro a fazer gols em seis Mundiais
Dois dos principais artilheiros do futebol mundial entraram em ação nesta terça-feira, na Copa. Um deles, o português Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, marcou dois gols nos 5 a 0 sobre o Uzbequistão, tornando-se o primeiro na história dos Mundiais a estufar as redes em seis edições. Já o artilheiro do torneio em 2018, o inglês Harry Kane, de 32 anos, perdeu uma chance muito clara no empate sem gols com Gana.
➡️Messi iguala marca de Jairzinho e Fontaine em Copas
➡️Quantos gols Mbappé precisa para ultrapassar Messi?
➡️ Endrick, Rayan e quem mais? Escale seu Brasil ideal contra a Escócia na Copa!
Cristiano Ronaldo se nega a responder pergunta sobre Messi após recorde na Copa
Cristiano Ronaldo supera Neymar após goleada de Portugal na Copa do Mundo
Quem foi Eusébio, artilheiro português superado por Cristiano Ronaldo em Copas?
O goleador da Inglaterra, que marcou duas vezes na estreia, nos 4 a 2 sobre a Croácia, está empatado com CR7 em número de gols nesta Copa.
➡️ Confira a tabela de classificação e a artilharia da Copa
➡️ Messi x Cristiano Ronaldo: interminável rivalidade abrilhanta mais uma Copa
Até agora, além deles outros 16 jogadores fizeram dois gols, incluindo os brasileiros Vini Jr. e Matheus Cunha. Apenas cinco estão à frente deles na artilharia: o argentino Lionel Messi (5), o francês Kylian Mbappé (4), o norueguês Erling Haaland (4), o alemão Deniz Undav (4) e o canadense Jonathan David (4).
➡️Quem é Ante Budimir, o herói da Croácia que nasceu na Bósnia?
➡️Alemão Schweinsteiger, algoz do Brasil, é acusado de racismo
➡️Saiba quais são as quatro seleções que não sofreram gol na Copa
CR7 chega a 10 gols em Copas
O astro português, nesta terça-feira, chegou a 10 gols em toda sua trajetória em Copas. CR7 também se tornou o segundo mais velho a balançar as redes em uma edição do Mundial. À frente dele está apenas o camaronês Roger Milla, que, em 1994, tinha 42 anos quando marcou o gol de honra na goleada por 6 a 1 para a Rússia
➡️Quem é Anthony Gordon, o astro da Inglaterra que está a caminho do Barcelona?
➡️Kane perde gol na pequena área e assusta torcedores: 'Pode custar'
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre