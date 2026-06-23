CR7 marca dois, e Kane passa em branco: veja a artilharia da Copa do Mundo Ídolo português se torna o primeiro a fazer gols em seis Mundiais

Dois dos principais artilheiros do futebol mundial entraram em ação nesta terça-feira, na Copa. Um deles, o português Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, marcou dois gols nos 5 a 0 sobre o Uzbequistão, tornando-se o primeiro na história dos Mundiais a estufar as redes em seis edições. Já o artilheiro do torneio em 2018, o inglês Harry Kane, de 32 anos, perdeu uma chance muito clara no empate sem gols com Gana.



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O goleador da Inglaterra, que marcou duas vezes na estreia, nos 4 a 2 sobre a Croácia, está empatado com CR7 em número de gols nesta Copa.



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Até agora, além deles outros 16 jogadores fizeram dois gols, incluindo os brasileiros Vini Jr. e Matheus Cunha. Apenas cinco estão à frente deles na artilharia: o argentino Lionel Messi (5), o francês Kylian Mbappé (4), o norueguês Erling Haaland (4), o alemão Deniz Undav (4) e o canadense Jonathan David (4).

Gráfico mostra como está a artilharia da Copa do Mundo (Reprodução)

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CR7 chega a 10 gols em Copas

O astro português, nesta terça-feira, chegou a 10 gols em toda sua trajetória em Copas. CR7 também se tornou o segundo mais velho a balançar as redes em uma edição do Mundial. À frente dele está apenas o camaronês Roger Milla, que, em 1994, tinha 42 anos quando marcou o gol de honra na goleada por 6 a 1 para a Rússia



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