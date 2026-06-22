Quantos gols Mbappé precisa para ultrapassar Messi em Copas do Mundo? Atacante francês tem 14 gols marcados em 15 partidas no torneio

Kylian Mbappé é o principal concorrente da atualidade que pode ameaçar o recorde de Lionel Messi como maior artilheiro da história das Copas do Mundo, feito alcançado após os dois gols históricos do argentino contra a Áustria, chegando a 18 na competição e se isolando como maior goleador. Mbappé, por sua vez, tem 14 gols em 15 jogos disputados no torneio, e está agora a quatro bolas na rede para igualar e cinco para superar o craque da Argentina na disputa histórica.

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➡️Messi marca e se torna o maior artilheiro isolado da história da Copa do Mundo

Mbappé brilhou na estreia da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Mbappé, com apenas um jogo na Copa do Mundo de 2026, já tem dois gols marcados e entrará em campo novamente ainda nesta segunda-feira (22), contra Senegal, às 21h (de Brasília), em Nova Jersey. A missão de alcançar o feito de Lionel Messi ainda nessa partida não é provável, mas, para um jogador do calibre do francês, não é permitido dizer que seja algo impossível.

➡️Relembre como foram todos os gols de Messi em Copa do Mundo

Vale lembrar que Mbappé, mesmo já com três Copas no currículo, tem apenas 27 anos e com possíveis novas edições do torneio para disputar pela frente. Com isso, o recorde, mesmo que não chegue nesta edição, pode vir a ser alcançado pelo craque francês em algum momento.

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Maiores artilheiros da Copa do Mundo

1. 18 gols: Lionel Messi (28 jogos) 2. 16 gols: Miroslav Klose (24 jogos) 3. 15 gols: Ronaldo Fenômeno (19 jogos) 4. 14 gols: Kylian Mbappé (15 jogos) e Gerd Müller (13 jogos) 5. 13 gols: Just Fontaine (6 jogos) 6. 12 gols: Pelé (14 jogos) 7. 11 gols: Jürgen Klinsmann (17 jogos) e Sándor Kocsis (5 jogos) 8. 10 gols: Grzegorz Lato (20 jogos), Thomas Müller (19 jogos), Teófilo Cubillas (13 jogos), Gabriel Batistuta (12 jogos), Gary Lineker (12 jogos), Harry Kane (12 jogos) e Helmut Rahn (10 jogos)

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