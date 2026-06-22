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Quantos gols Mbappé precisa para ultrapassar Messi em Copas do Mundo?

Atacante francês tem 14 gols marcados em 15 partidas no torneio

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 16:02
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Kylian Mbappé comemora seu 13º gol em Copas, o que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Kylian Mbappé comemora seu 13º gol em Copas, o que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Kylian Mbappé é o principal concorrente da atualidade que pode ameaçar o recorde de Lionel Messi como maior artilheiro da história das Copas do Mundo, feito alcançado após os dois gols históricos do argentino contra a Áustria, chegando a 18 na competição e se isolando como maior goleador. Mbappé, por sua vez, tem 14 gols em 15 jogos disputados no torneio, e está agora a quatro bolas na rede para igualar e cinco para superar o craque da Argentina na disputa histórica.

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    Mbappé comemora gol pela França na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Mbappé brilhou na estreia da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Mbappé, com apenas um jogo na Copa do Mundo de 2026, já tem dois gols marcados e entrará em campo novamente ainda nesta segunda-feira (22), contra Senegal, às 21h (de Brasília), em Nova Jersey. A missão de alcançar o feito de Lionel Messi ainda nessa partida não é provável, mas, para um jogador do calibre do francês, não é permitido dizer que seja algo impossível.

    ➡️Relembre como foram todos os gols de Messi em Copa do Mundo

    Vale lembrar que Mbappé, mesmo já com três Copas no currículo, tem apenas 27 anos e com possíveis novas edições do torneio para disputar pela frente. Com isso, o recorde, mesmo que não chegue nesta edição, pode vir a ser alcançado pelo craque francês em algum momento. 

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    Maiores artilheiros da Copa do Mundo

    1. 1. 18 gols: Lionel Messi (28 jogos)
    2. 2. 16 gols: Miroslav Klose (24 jogos)
    3. 3. 15 gols: Ronaldo Fenômeno (19 jogos)
    4. 4. 14 gols: Kylian Mbappé (15 jogos) e Gerd Müller (13 jogos)
    5. 5. 13 gols: Just Fontaine (6 jogos)
    6. 6. 12 gols: Pelé (14 jogos)
    7. 7. 11 gols: Jürgen Klinsmann (17 jogos) e Sándor Kocsis (5 jogos)
    8. 8. 10 gols: Grzegorz Lato (20 jogos), Thomas Müller (19 jogos), Teófilo Cubillas (13 jogos), Gabriel Batistuta (12 jogos), Gary Lineker (12 jogos), Harry Kane (12 jogos) e Helmut Rahn (10 jogos)

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