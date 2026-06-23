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Quem é Ante Budimir, o herói da Croácia que nasceu na Bósnia?

Atacante se tornou o primeiro jogador do Osasuna a fazer gol em Mundiais

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 21:43
Atualizado há 2 minutos
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Croata Budimir abre o placar contra o Panamá
Ante Budimir abre o placar para a Croácia contra o Panamá (Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Depois da derrota (por 4 a 2) para a Inglaterra, na estreia, a Croácia se reabilitou na Copa do Mundo. Isso porque o atacante Ante Budimir, de 34 anos, fez o único gol da partida contra o Panamá, no Estádio de Toronto, no Canadá, nesta terça-feira.

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Na jogada, aos seis do segundo tempo, o atacante do Osasuna, da Espanha, que entrou no intervalo, no lugar de Peter Musa, aproveitou cruzamento da direita, feito pelo camisa 2, Stanisic, e, livre, na pequena área, tocou de perna esquerda para fazer o gol.

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    • Foi a primeira vez na história que um jogador do clube espanhol balançou as redes em uma edição do Mundial. Pelo Osasuna, aliás, Budimir ostenta o recorde de ser o principal artilheiro estrangeiro, com 78 gols (em 187 partidas).

    Gráfico mostra feitos da carreira do croata Ante Budimir (Reprodução)
    Gráfico mostra feitos da carreira do croata Ante Budimir (Reprodução)

    No sábado, na terceira e última rodada do Grupo L da Copa do Mundo, os croatas enfrentam Gana, às 18h (de Brasília).

    Budimir nasceu na Bósnia

    O autor do gol que abriu o placar, nesta quarta-feira, nasceu na Bósnia e se mudou aos seis meses com a família para a Croácia. Seu início no futebol foi no Gorica, do país que escolheu para viver e defender.

    Após passagem pelo Lokomotiv Zagreb, da Croácia, entre outros clubes, o atacante chegou, em 2016, à Sampdoria, da Itália. Desde 2019, o croata atua na Espanha. O primeiro time de Budimir no país foi o Mallorca.

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    Ante Budimir é celebrado pelos companheiros ao abrir o placar para a Croácia contra o Panamá (Foto: Cole Burston / AFP)
    Ante Budimir é celebrado pelos companheiros ao abrir o placar para a Croácia contra o Panamá (Foto: Cole Burston / AFP)
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