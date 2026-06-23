Quem é Anthony Gordon, o astro da Inglaterra que está a caminho do Barcelona? Camisa 18 entra em campo nesta terça-feira contra Gana

Aos 25 anos, Anthony Gordon vive semanas de mudanças na carreira. O camisa 18 da Inglaterra, que está debutando em Copas do Mundo, se apresenta ao Barcelona em logo após o Mundial, depois de se destacar no Newcastle, na Premier League. Nesta quarta, ele é uma das armas do técnico Thomas Tuchel na partida contra Gana, pelo Grupo L, no Estádio de Boston.

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Na primeira rodada do Mundial, o atacante teve boa atuação, embora tenha passado em branco, na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, em uma das melhores partidas do torneio até aqui. Os gols dos ingleses foram marcados por Harry Kane (2), Jude Bellingham e Marcus Rashford.



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A velocidade é uma das armas do camisa 10 britânico, que estreou na seleção da Inglaterra em 2024, em derrota em amistoso por 1 a 0 para o Brasil, em Wembley, e começou a carreira nas divisões de base do Liverpool.

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Velocidade é uma das armas de Gordon

Na primeira rodada da Copa, segundo dados divulgados pela Fifa, Gordon foi o jogador que atingiu a velocidade máxima: 37,92 km/h, deixando para trás nomes como o holandês Van de Ven (37,38 km/h) e Gabriel Martinelli (36,78 km/h).

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