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Quem é Anthony Gordon, o astro da Inglaterra que está a caminho do Barcelona?

Camisa 18 entra em campo nesta terça-feira contra Gana

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 17:27
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Inglês Anthony Gordon brinca com a bola na Copa do Mundo
Inglês Anthony Gordon brinca com a bola na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Aos 25 anos, Anthony Gordon vive semanas de mudanças na carreira. O camisa 18 da Inglaterra, que está debutando em Copas do Mundo, se apresenta ao Barcelona em logo após o Mundial, depois de se destacar no Newcastle, na Premier League. Nesta quarta, ele é uma das armas do técnico Thomas Tuchel na partida contra Gana, pelo Grupo L, no Estádio de Boston.

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    Na primeira rodada do Mundial, o atacante teve boa atuação, embora tenha passado em branco, na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, em uma das melhores partidas do torneio até aqui. Os gols dos ingleses foram marcados por Harry Kane (2), Jude Bellingham e Marcus Rashford.

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    A velocidade é uma das armas do camisa 10 britânico, que estreou na seleção da Inglaterra em 2024, em derrota em amistoso por 1 a 0 para o Brasil, em Wembley, e começou a carreira nas divisões de base do Liverpool.

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    Velocidade é uma das armas de Gordon

    Na primeira rodada da Copa, segundo dados divulgados pela Fifa, Gordon foi o jogador que atingiu a velocidade máxima: 37,92 km/h, deixando para trás nomes como o holandês Van de Ven (37,38 km/h) e Gabriel Martinelli (36,78 km/h).

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    Inglês Anthony Gordon em ação contra Gana, na Copa do Mundo
    Inglês Anthony Gordon em ação contra Gana, na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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