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Kane perde gol na pequena área e assusta torcedores: 'Pode custar'

Gol poderia dar vitória e classificação à Inglaterra

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
23/06/2026 19:20
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)

No final da partida entre Inglaterra e Gana, na Copa do Mundo, que acabou em um empate sem gols, Harry Kane, craque da seleção inglesa e do Bayern de Munique, perdeu um gol na pequena área, completamente sozinho. O tento tiraria o zero do placar e podia ter classificado os leões em caso de vitória.

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    Harry Kane em ação pela Inglaterra (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Harry Kane em ação pela Inglaterra (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    Primeiro tempo sem emoção

    A partida começou com a Inglaterra no controle da posse de bola e em busca das melhores oportunidades de gol. Porém, os ingleses esbarraram em uma grande barreira defensiva montada pelos ganeses, que conseguiram marcar os principais jogadores da seleção europeia. Na parte ofensiva, Gana não levou perigo e o primeiro tempo morno terminou 0 a 0.

    Segundo tempo

    Na segunda etapa, a Inglaterra seguiu sofrendo com a defesa de Gana, sem ter nenhuma chance clara de gol até os 24 minutos, quando Harry Kane chutou da entrada da área para defesa de Benjamin Asare. Os ganeses também levaram perigo duas vezes em contra-ataques, mas os ingleses conseguiram se salvar. Nos minutos finais, a seleção inglesa se atirou ao ataque e, após cabeceio no travessão de Nico O'Reilly, Harry Kane ficou com a sobra na pequena área, mas isolou. Ao fim, o árbitro encerrou a partida que terminou sem gols.

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