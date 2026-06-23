Quem foi Eusébio, artilheiro português superado por Cristiano Ronaldo em Copas?

A caçada que se arrastava por cinco edições de Copa do Mundo finalmente terminou. Ao marcar duas vezes contra o Uzbequistão, pela fase de grupos do Mundial de 2026, Cristiano Ronaldo atingiu o seu décimo gol na história do torneio da Fifa e superou Eusébio, que ostentava de forma isolada o posto de maior artilheiro de Portugal na principal competição do futebol desde 1966.

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➡️ Cristiano Ronaldo supera Eusébio e vira o maior artilheiro de Portugal em Copas

Eusébio sustentava a artilharia em Copas como último grande recorde nacional, já que o camisa 7 se isolou há anos como maior goleador da história da seleção portuguesa. O "Pantera Negra" havia estabelecido a marca histórica de nove gols em uma única edição, na lendária campanha de 1966, na Inglaterra.

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Carreira de Eusébio

O português Eusébio soma 846 gols na carreira (Foto: Divulgação)

Nascido na Moçambique colonial, em 1942, Eusébio da Silva Ferreira tinha 15 anos de idade quando começou a carreira no Sporting de Lourenço Marques, clube da antiga capital do país. Aos 18, foi contratado pelo Benfica após se destacar na filial moçambicana da equipe.

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Eusébio vestiu a camisa vermelha por 15 anos, período em que se consagrou como um dos melhores jogadores de sua época. Pelos Encarnados, o atacante conquistou 11 títulos do Campeonato Português e um da Liga dos Campeões da Europa (1961/62), além de ter sido artilheiro da competição continental em três oportunidades (1964/65, 1965/66 e 1967/68). Em 1965, foi eleito melhor do mundo pela France Football, recebendo a Bola de Ouro.

Convocado pela primeira vez em 1961, o "Pantera Negra" passou a ter presença cada vez mais constante na seleção de Portugal com a crescente ascensão no Benfica. Sua participação na equipe nacional atingiu o ápice em 1966, na Copa do Mundo da Inglaterra.

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Eusébio conduziu a estreante seleção lusitana às quartas de final em seu primeiro Mundial, marcando nove gols em seis jogos. A histórica campanha de Portugal terminou diante da equipe da casa, que acabou sendo campeã.

Apesar das passagens de sucesso pelo Benfica e pela seleção portuguesa, Eusébio sofreu com lesões, tendo sido operado seis vezes no joelho esquerdo e uma no direito. O goleador chegou a ter um jogo de despedida em setembro de 1973, mas seguiu atuando por mais seis anos até se retirar oficialmente do futebol, aos 37.

Nos últimos anos de sua carreira, o "Pantera Negra" rodou por clubes da América do Norte, jogando nos Estados Unidos, México e Canadá, além de times de menor expressão de Portugal.

Eusébio morreu em 2014, poucos dias de completar 72 anos, vítima de uma insuficiência cardíaca. Ao todo, o lendário jogador português soma 733 gols em 745 partidas oficiais. Se considerados os amistosos, o número de gols do atacante chega a 896.

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