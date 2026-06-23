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Alemão Schweinsteiger, algoz do Brasil, é acusado de racismo

Ex-atacante foi alvo de críticas durante jogo contra Costa do Marfim

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 21:01
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Bastian Schweinsteiger cumprimenta Lionel Messi após o título da Alemanha em 2014, no Maracanã
Bastian Schweinsteiger cumprimenta Lionel Messi após o título da Alemanha em 2014, no Maracanã (Reprodução)

Campeão do mundo em 2014, no Maracanã, e um dos algozes do Brasil na fatídica goleada por 7 a 1 na semifinal, no Mineirão, Bastian Schweinsteiger, ídolo da Alemanha, é acusado de racismo. O episódio ocorreu durante a vitória da seleção de seu país sobre a Costa do Marfim, sábado (20), na Copa.

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    Comentarista da emissora alemã ARD, o ex-atacante da seleção disse que o time rival praticava um 'futebol africano' e 'um pouco selvagem'. Por ter usado clichês racistas, os comentários do ídolo renderam críticas nas redes sociais e na imprensa alemã.

    Schweinsteiger elogiou marfinenses

    Depois, em uma de suas redes sociais, Schweinsteiger se limitou a elogiar a seleção africana:

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    Gráfico mostra feitos da carreira do alemão Bastian Schweinsteiger
    Gráfico mostra feitos da carreira do alemão Bastian Schweinsteiger (Reprodução)



    "A Costa do Marfim foi o adversário difícil que esperávamos e demonstrou sua qualidade técnica e física".

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    Após os 7 a 1 sobre Curaçao e os 2 a 1 diante da Costa do Marfim, a Alemanha é uma das que se classificaram, com uma rodada de antecipação, à próxima fase. Vale lembrar que os campeões de 2014 - que derrotaram a Argentina na final - caíram na fase de grupos em 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar.

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    Bastian Schweinsteiger durante a Copa do Mundo de 2026
    Bastian Schweinsteiger durante a Copa do Mundo de 2026



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