Cristiano Ronaldo supera Neymar após goleada de Portugal na Copa do Mundo
Astro português chega à marca de 10 gols na Copa do Mundo
A goleada de Portugal por 5 a 0 sobre o Uzbequistão mexeu diretamente com o topo da artilharia histórica do futebol mundial. Ao marcar dois gols no confronto válido pela fase de grupos, Cristiano Ronaldo atingiu a marca de 10 gols marcados na história da Copa do Mundo. O feito fez ultrapassar o atacante brasileiro Neymar, que soma 8 gols na principal competição de seleções do planeta.
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Como Cristiano Ronaldo alcançou o recorde de 10 gols?
O avanço de Cristiano Ronaldo em Copas reflete uma longevidade sem precedentes no esporte moderno. Com os dois gols diante do Uzbequistão, o craque de 41 anos agora distribui seus 10 gols ao longo de seis edições consecutivas do torneio (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026). A consistência do português permitiu deixar para trás a marca de Neymar, que construiu seus 8 gols nos mundiais de 2014, 2018 e 2022, mas que acabou ficando atrás na contagem geral após o show do gajo nesta fase de grupos.
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Quando Neymar volta a jogar pela Seleção Brasileira?
A resposta brasileira ao recorde estabelecido pelo português pode acontecer muito em breve dentro das quatro linhas na Copa do Mundo. O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou em entrevista coletiva que o camisa 10 do Brasil deve retornar aos gramados na partida contra a Escócia, que acontece nesta quarta-feira (24). O confronto é válido pelo último jogo da fase de grupos e sela o destino da equipe na competição, contando com a volta do craque para carimbar a vaga rumo ao mata-mata.
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