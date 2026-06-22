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Messi iguala marca de Jairzinho e Just Fontaine em Copas do Mundo

Camisa 10 da Argentina faz história na Copa do Mundo de 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 14:45
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Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo
Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Messi igualou a marca de Jairzinho e Just Fontaine ao balançar as redes dos adversários por seis jogos consecutivos da Copa do Mundo. No entanto, o camisa 10 da Argentina conquistou a façanha somando os números dos Mundiais de 2022 e 2026.

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  • Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

    Messi marca e se torna o maior artilheiro isolado da história da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
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    • ➡️ Messi marca e se torna o maior artilheiro isolado da história da Copa do Mundo

    Por outro lado, Just Fontaine marcou gols em seis jogos consecutivos somente na Copa do Mundo de 1958, enquanto Jairzinho alcançou o feito ao longo do Mundial de 1970. Agora, Lionel Messi entra em um hall histórico de jogadores da competição.

    Na última Copa do Mundo, Messi perdeu a oportunidade de igualar a marca de Jairzinho e Fontaine. O jogador chegou a balançar a rede em seis dos sete jogos da Argentina, mas o atleta passou em branco contra a Polônia após desperdiçar um pênalti defendido por Szczęsny na fase de grupos.

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    Na atual edição da Copa do Mundo, Messi marcou gols nos jogos contra Argélia e Áustria e é o grande nome da Argentina no início do torneio. Em sua sexta participação na competição, o camisa 10 busca chegar em sua terceira final e luta pelo bicampeonato com a Albiceleste.

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    Messi se torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo

    Além de igualar a marca de Jairzinho e Fontaine, Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, tendo balançado as redes 17 vezes na competição. O camisa 10 ultrapassou Miroslav Klose e se isola na liderança da estatística.

    Caso a Argentina vença a Áustria, Messi chegará a 17 triunfos na história da Copa do Mundo e se tornará o jogador com mais vitórias na competição. Atualmente, o camisa 10 da Albiceleste está empatado também com Miroslav Klose, que soma 16 resultados positivos no torneio.

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