Saiba quais são as quatro seleções que não sofreram gol na Copa Do quarteto, apenas uma não garantiu vaga antecipada à próxima fase

Das 48 seleções que disputam a maior Copa do Mundo da história, apenas quatro não foram vazadas, após duas rodadas. São elas: Argentina, Gana, Espanha e México.



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Desse quarteto, apenas a seleção africana, que empatou com a Inglaterra nesta terça-feira, ainda não está classificada à próxima fase. Na estreia, Gana, superou o Panamá por 1 a 0. Até aqui, o goleiro Benjamin Asare tem sido o principal destaque da seleção.

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Benjamin Asare, de Gana, se antecipa ao ataque da Inglaterra (Foto: Mattia Ozbot/Getty Images via AFP)





Um dos três anfitriões, o México do goleiro Raul Rangel carimbou o passaporte ao mata-mata com as vitórias sobre a África do Sul (2 a 0) e Coreia do Sul (1 a 0).



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Duas ex-campeãs da Copa entre as melhores defesas

Atual campeã, a Argentina do goleiro Emiliano Martinez é a que tem o melhor saldo entre as que ainda não foram vazadas. Graças aos 3 a 0 sobre a Argélia e os 2 a 0 sobre a Áustria. Os cinco gols foram marcados por ninguém menos que Lionel Messi, o novo recordista na história das Copas nesse quesito, com 18.

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Melhor do mundo em 2010, na África do Sul, a Espanha, tal como Messi e companhia, é outra favorita que ainda não foi vazada. Fora o frustrante (e histórico) 0 a 0 com Cabo Verde, na abertura, a seleção do goleiro Unai Simon fez 4 a 0 na Arábia Saudita.

Na contramão das menos vazadas...

Enquanto Argentina, Gana, México e Espanha seguem com a defesa invicta, Tunísia (9 gols), Uzbequistão (8), Curaçao, Catar e Iraque (todos com 7) estão entre as seleções mais vazadas até aqui.

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Goleiro da Espanha, Unai Simon na goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)



