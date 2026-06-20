Confronto direto: entenda critério de desempate da Copa do Mundo Nova regra já impactou diretamente o atual Mundial

O confronto direto como primeiro critério de desempate da fase de grupos da Copa do Mundo é uma das grandes novidades da edição de 2026. A nova medida já teve impacto imediato: seleções foram eliminadas ou se classificaram antecipadamente devido à regra. Para o Brasil, porém, a mudança não será motivo de preocupação.

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A partir deste ano, em caso de empate em pontos entre duas ou três equipes, a Fifa analisa inicialmente apenas os jogos entre as seleções empatadas. A ordem é a seguinte:

1 - Maior número de pontos conquistados nos confrontos diretos; 2 - Melhor saldo de gols nos confrontos diretos; 3 - Maior número de gols marcados nos confrontos diretos.

Em caso de persistência da igualdade, os critérios passam a ser:

1 - Melhor saldo de gols em todas as partidas do grupo; 2 - Maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo; 3 - Pontuação de fair play, que leva em conta o número de cartões recebidos.

Quando o empate acontece entre apenas duas equipes, é mais fácil entender o confronto direto: leva vantagem quem venceu o oponente igualado. Se o jogo terminou empatado, voltam a valer os critérios usuais (saldo de gols e gols marcados).

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A maior dificuldade é a compreensão em caso de empate triplo. Nesse cenário, os resultados contra a quarta equipe do grupo são desconsiderados, como se fosse montada uma nova tabela. Veja um exemplo hipotético abaixo:

1ª rodada: França vence o Senegal por 3 a 1 e Noruega vence o Iraque por 4 a 1;

2ª rodada: Senegal vence a Noruega por 4 a 0 e França vence o Iraque por 5 a 0;

3ª rodada: Senegal vence o Iraque por 1 a 0 e Noruega vence a França por 1 a 0.

Assim, três seleções terminariam a fase de grupos empatadas com seis pontos e os seguintes saldos de gols: França (+6), Senegal (+3) e Noruega (+1). No entanto, sem considerar os jogos contra o lanterna Iraque, os saldos de gols passariam a ser: Senegal (+2), França (+1) e Noruega (-3), ordem em que ficariam posicionados na tabela.

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Kylian Mbappé comemora gol contra Senegal, seu 14º gol em Copas (Foto: Charly Triballeau / AFP)

➡️ Mudanças da Copa do Mundo impactam emoção da fase de grupos

Impacto do confronto direto na atual edição

EUA e México garantiram liderança antecipadamente

Estados Unidos e México foram os dois primeiros países a garantir vaga no mata-mata da Copa do Mundo. Além disso, ambos chegam à última rodada com liderança assegurada e podem até poupar os seus principais jogadores. Isso não teria acontecido se o critério de desempate ainda fosse o saldo de gols, como até 2022.

Os Estados Unidos conquistaram seis pontos no Grupo D após triunfos contra Austrália e Paraguai, equipes que venceram a Turquia e somaram três pontos cada. Assim, caso a seleção americana seja derrotada na terceira rodada, o vencedor do duelo entre australianos e paraguaios igualará a sua pontuação. No antigo modelo, a liderança seria de quem conseguisse melhor saldo de gols. No atual formato, os EUA não podem ser ultrapassados, pois venceram os confrontos diretos com os dois rivais.

O mesmo se aplica ao México, que venceu África do Sul e Coreia do Sul e abriu três pontos de vantagem sobre os coreanos. No entanto, o 1º lugar passa a ser inalcançável devido ao confronto direto.

A Turquia também teria sido eliminada no antigo modelo, em que se classificavam apenas as duas melhores seleções do grupo. Em 2026, edição em que os oito melhores colocados também avançam, a seleção turca está fora da disputa devido ao critério de desempate. Apesar de poder igualar a pontuação do possível perdedor do duelo entre Austrália e Paraguai, a equipe europeia continuará atrás, independentemente do saldo de gols obtido.

Christian Pulisic é celebrado por companheiros após marcar em EUA x Paraguai (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

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Brasil não será afetado por critério de desempate

O novo critério de desempate não será preocupação para o torcedor brasileiro. A única seleção do Grupo C que pode igualar a pontuação do Brasil ao fim das três rodadas, seja na primeira ou segunda colocações, é a marroquina. Como o confronto com Marrocos terminou empatado, o fator para diferenciação volta a ser o saldo de gols geral ou, caso a igualdade persista, o número de gols marcados e, por fim, a pontuação de fair play.