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Vagas 'por televisão' e caso México: mudanças da Copa do Mundo impactam emoção da fase de grupos

Edição de 2026 terá terceira rodada com cenários diferentes

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 16:10
Atualizado há 1 minutos
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Torcida do Brasil acompanha jogo contra Marrocos em Brasília
Torcida do Brasil acompanha jogo contra Marrocos em Brasília (Foto: Evaristo Sa / AFP)

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O novo regulamento da Copa do Mundo de 2026 impactou diretamente a fase de grupos, inclusive no quesito "emoção". Por um lado, ficou mais difícil que uma seleção chegue à terceira e última rodada eliminada. Por outro, será mais comum que seleções assegurem-se na fase mata-mata antecipadamente, possivelmente até na liderança de seus grupos.

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    Mudanças da nova Copa do Mundo

    Vagas para os terceiros colocados movimentam última rodada

    Com o aumento para 48 seleções e divisão em 12 grupos, os oito melhores terceiros colocados passaram a também se classificar para o mata-mata, o que diminui as chances de uma equipe chegar à terceira e última rodada já eliminada da Copa do Mundo.

    Exemplo: no formato adotado até 2022, um grupo poderia ter dois times com seis pontos e outros dois zerados ao fim de duas rodadas. Nesse cenário, os dois piores se enfrentariam já fora da disputa. Agora, porém, não só lutariam pela vitória, como provavelmente precisariam ganhar por larga diferença de gols. Portanto, a rodada derradeira pode ter jogos mais abertos.

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    Outro aspecto do novo formato é a existência das "vagas por televisão". Antes, o desfecho do grupo já mostrava quais seleções estariam no mata-mata. Em 2026, os terceiros colocados precisarão esperar a resolução do restante das chaves para, a partir da classificação geral, saber se avançarão. Com isso, muitas vagas serão comemoradas pelos jogadores não nos gramados, diante de suas torcidas, mas sim assistindo aos jogos de suas televisões.

    Nesta Copa do Mundo, os países dos grupos A, B e C terminarão suas trajetórias na primeira fase na quarta-feira, dia 24, três dias antes do desfecho geral da primeira fase. Os respectivos terceiros colocados, portanto, terão que esperar até o dia 27 para saber se retornarão às suas casas ou seguirão na América do Norte em busca da taça.

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    Torcedores da Argentina assistem ao primeiro jogo da seleção albiceleste em Buenos Aires
    Torcedores da Argentina assistem ao primeiro jogo da seleção albiceleste em Buenos Aires (Foto: Luis Robayo / AFP)

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    O outro lado: vai ter gente tranquila na 3ª rodada

    A mudança do primeiro critério de desempate da fase de grupos, que passou de saldo de gols para confronto direto entre as equipes igualadas, também impacta no desenrolar da primeira fase.

    Até a última edição da Copa do Mundo, uma seleção só chegaria à última rodada garantida na liderança se, além de vencer os seus dois jogos, os demais confrontos do seu grupo terminassem empatados. No novo formato, a equipe com 100% de aproveitamento precisa apenas que a sua adversária da 3ª rodada some menos de três pontos nas duas primeiras partidas.

    É o caso do México neste Mundial: após vitórias contra África do Sul e Coreia do Sul, enfrentará a República Tcheca, que tem um ponto, sem nenhuma chance de perder o 1º lugar do Grupo A. Isso significa que o técnico mexicano, Javier Aguirre, pode optar até por poupar os seus titulares na 3ª rodada.

    Jogadores do México celebram gol marcado sobre a Coreia do Sul na Copa do Mundo
    Jogadores do México celebram gol marcado sobre a Coreia do Sul, que garantiu liderança antecipada na Copa do Mundo (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

    Por enquanto, só é possível dizer que a fase de grupos da nova Copa do Mundo é diferente. Se o saldo será positivo ou negativo em relação à emoção e competitividade dos jogos, o torcedor poderá avaliar ao fim da primeira fase, no dia 27.

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