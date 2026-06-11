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Em jogo de três expulsões, México bate a África do Sul na abertura da Copa do Mundo

Quiñones e Raúl Jiménez marcaram os gols da equipe mexicana

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
11/06/2026 18:04
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México comemora vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul na abertura da Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez / AFP)
México comemora vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul na abertura da Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez / AFP)

O México venceu a África do Sul por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México (MEX), no jogo de abertura da Copa do Mundo. Os gols da equipe foram marcados por Quiñones e Raúl Jiménez, para delírio dos mexicanos.

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    • Na próxima rodada, o México, que lidera o Grupo A neste momento, enfrenta a Coreia do Sul no dia 18 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, às 22h (de Brasília). No mesmo dia, horas antes (13h), a África do Sul encara a República Tcheca em Atlanta, no estado da Geórgia, região sul dos Estados Unidos.

    Domínio do México

    Dono da casa, o México tomou a iniciativa da partida e controlou a primeira etapa. A primeira grande chance aconteceu aos quatro minutos, quando Raúl Jiménez recebeu um cruzamento na entrada da área e finalizou com força, mas parou em grande defesa de Williams. O primeiro gol, no entanto, parecia questão de tempo. Minutos depois, a zaga da África do Sul errou na saída de bola, Érik Lira recuperou a posse, Quiñones dominou e finalizou rasteiro para marcar o primeiro gol da Copa do Mundo. A primeira grande chance da seleção Bafana Bafana surgiu aos 37 minutos. Foster levou perigo em cabeceio, e Mbokazi também assustou em finalização de longa distância. No entanto, a equipe mexicana seguiu dominando as principais ações da partida e criou outras duas chances claras: uma com Raúl Jiménez, parado pelo goleiro, e outra com Quiñones, que acertou a trave.

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    CENÁRIO REPETIDO

    A segunda etapa começou da forma como terminou a primeira: com a equipe do técnico Javier Aguirre dominando o jogo, e os comandados de Hugo Broos errando. Logo aos quatro minutos, Sithole fez falta próxima da área em Brian Gutiérrez e Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro, expulsou o jogador. Com um jogador a mais, o México ampliou a vantagem aos 21 minutos, quando Alvarado encontrou Raúl Jiménez, que finalizou dentro da pequena área. A partida ainda contou com mais uma expulsão. O zagueiro Montes, do México, recebeu cartão vermelho após, na avaliação da arbitragem, impedir uma clara chance de gol da equipe da África do Sul.

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    O primeiro gol do México, marcado por Quiñones, deu mais tranquilidade à equipe e tirou o grito da garganta dos torcedores nas arquibancadas. O gol reduziu a ansiedade dos jogadores, que passaram a criar ainda mais chances no primeiro tempo e, na segunda etapa, consolidaram a vitória segura em casa.

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    Deu aula 🏅

    O atacante Julián Quiñones foi o principal nome do México em todo o jogo. Durante a primeira etapa, além do gol marcado, acertou a trave e teve outras chances de gol. Já no segundo tempo, iniciou a jogada do segundo gol, marcado por Raúl Jiménez.

    Ficou abaixo 📉

    Lyle Foster, principal nome da África do Sul, teve pouco brilho na partida. O atacante do Burnley, da Inglaterra, teve apenas uma finalização, acertou um passe em cinco tentativas e não conseguiu êxito no único drible que tentou. O jogador deixou o campo aos 10 minutos, quando a África do Sul ficou com um jogador a menos.

    México estreia com vitória sobre a África do Sul na Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez / AFP)
    México estreia com vitória sobre a África do Sul na Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    Ei, juiz! 📣

    O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio (BRA) teve participação importante na partida. Quando o confronto estava em 1 a 0, decidiu expulsar Sithole, da África do Sul. Depois, com 2 a 0, foi acionado por Nicolás Gallo, da Colômbia, para analisar no VAR e expulsar Zwane por acertar o rosto de Alvarado. Para encerrar uma atuação ativa na partida, expulsou o zagueiro Montes, da seleção mexicana, nos acréscimos.

    Confira as informações do jogo entre México x África do Sul

    ✅ Ficha técnica
    México 2🆚0 África do Sul
    Copa do Mundo

    📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Azteca, na Cidade do México (MEX)
    🥅 Gols: Quiñones (08'/1°T) e Raúl Jiménez (21'/2°T) México;
    🟨 Cartões amarelos: Gutiérrez (MEX); Mokoena e Sibisi (AFS);
    🟥 Cartões vermelhos: Sithole e Zwane (AFS); Montes (MEX)

    ARBITRAGEM
    🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
    🚩 Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
    🖥️ VAR: Nicolás Gallo (COL)

    México: México: Tala Rangel; Israel Reyes, Montes, Vásquez e Gallardo; Erik Lira (Edson Álvarez), Gutiérrez (Luis Chávez), Fidalgo (Gilberto Mora); Alvarado, Raúl Jiménez (González) e Quiñones (Vega). (Técnico: Javier (Aguirre)

    África do Sul: Williams; Mudau, Okon, Sibisi e Mbokazi; Modiba (Appollis), Mokoena, Sithole e Adams (Zwane); Foster (Mbatha) e Rayners (Makgopa). (Técnico: Hugo Broos)

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