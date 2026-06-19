O que o Brasil precisa para garantir a liderança do Grupo C da Copa do Mundo Seleção terminou a segunda rodada na primeira colocação

A vitória do Brasil sobre o Haiti por 3 a 0, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, colocou a Seleção Brasileira na liderança da chave e deixou a equipe de Carlo Ancelotti em posição favorável para avançar para a próxima fase como primeira colocada.

continua após a publicidade

Com o resultado, Brasil e Marrocos chegaram aos quatro pontos, mas a equipe brasileira assumiu a ponta da tabela graças ao melhor saldo de gols. O Brasil soma saldo de +3, enquanto os marroquinos têm +1.

A definição da liderança acontecerá na última rodada do grupo. Na próxima quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), o Brasil enfrenta a Escócia, em Miami. No mesmo horário, Marrocos encara o Haiti.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cenários para o Brasil terminar em primeiro

Se Brasil e Marrocos vencerem

Caso as duas seleções conquistem os três pontos, a disputa pela liderança será definida pelo saldo de gols, já que empataram no confronto direto.

O Brasil manterá a primeira colocação se vencer a Escócia por até um gol a menos da margem do triunfo de Marrocos. Isso porque a Seleção inicia a rodada com um gol de vantagem no saldo.

continua após a publicidade

Por exemplo, se o Brasil vencer por um gols de diferença, Marrocos precisará vencer por pelo quatro gols de diferença para ultrapassar a equipe brasileira.

Se a vitória marroquina acontecer por exatamente dois gols a mais do que a vitória do Brasil, os saldos ficarão empatados. Nesse cenário, a decisão passará para o critério disciplinar, conhecido como "jogo limpo.

Critério de cartões pode decidir

A Fifa utiliza a pontuação de fair play para desempatar equipes quando os critérios anteriores são iguais.

A contagem funciona da seguinte forma:

Cartão amarelo: -1 ponto;

Cartão vermelho indireto (dois amarelos): -3 pontos;

Cartão vermelho direto: -4 pontos.

Até o momento, o Brasil acumula três cartões amarelos, enquanto Marrocos recebeu apenas um. Assim, se o desempate chegar ao critério disciplinar, neste momento, a vantagem seria da seleção africana comandada por Mohamed Ouahbi.

Raphinha em ação durante Brasil x Haiti (Foto: Charly TRIBALLEAU/AFP)

Se Brasil e Marrocos empatarem

Caso as duas equipes empatem seus respectivos jogos, a situação permanecerá inalterada. Brasil e Marrocos somariam um ponto cada, mantendo a diferença atual de saldo de gols. Dessa forma, a Seleção Brasileira avançaria às oitavas de final na liderança do Grupo C.

Se Brasil e Marrocos perderem

Em caso de derrota das duas seleções na rodada final, a liderança também será definida pelos critérios de desempate. O saldo de gols continuará sendo o primeiro fator analisado. Se houver igualdade nesse quesito após os resultados, a definição passará novamente para os critérios disciplinares de fair play.