logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Turquia passa vergonha na Copa e é chamada de 'pior seleção do torneio'

Seleção deixa o Mundial sem gols e sob forte pressão após eliminação precoce

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 11:33
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Richard Heathcote/Getty Images/AFP)
Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Richard Heathcote/Getty Images/AFP)

A eliminação precoce da Turquia na Copa do Mundo de 2026 provocou uma onda de críticas no país. Derrotada por 2 a 0 pela Austrália e por 1 a 0 pelo Paraguai nas duas primeiras rodadas, a seleção turca deu adeus ao Mundial sem somar pontos e sem marcar um único gol.

continua após a publicidade
  • Paraguai Copa do Mundo

    Turquia x Paraguai: veja os melhores momentos do jogo do Grupo D da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 7 horas
  • Paraguai Copa do Mundo

    Balanço do Grupo D: Turquia é eliminada, e Estados Unidos lidera

    Copa do Mundo
    Há 9 horas
  • Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

    Turquia decepciona e se torna a segunda eliminada da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 9 horas

    • Principal nome da da Turquia, Arda Güler pediu desculpas aos torcedores após a queda.

    — Pedimos desculpas a todo o povo turco. Farei tudo o que estiver ao meu alcance durante toda a minha carreira com a seleção nacional para fazer com que todos esqueçam este torneio.

    O técnico Vincenzo Montella também lamentou o resultado e destacou o domínio estatístico da equipe nas duas partidas:

    — Finalizamos 65 vezes em apenas dois jogos, sem falar da nossa posse de bola. Sinceramente, nunca vi uma equipe perder duas partidas seguidas com números tão dominantes. Desta vez, o futebol não esteve do nosso lado.

    Apesar dos números, a Turquia encerrou sua participação na Copa com duas derrotas, nenhum ponto conquistado e nenhum gol marcado.

    ➡️O que o Brasil precisa para garantir a liderança do Grupo C da Copa do Mundo

    Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

    Turquia bate recorde negativo de finalizações sem marcar

    Apesar das críticas ao desempenho, os números mostram que a Turquia criou oportunidades. Nas duas primeiras partidas da Copa do Mundo, a equipe somou 62 finalizações, acumulou 3,5 gols esperados, mas terminou sem balançar as redes uma única vez.

    Com isso, a seleção estabeleceu um recorde negativo na história dos Mundiais: superou a França de 2002, que havia registrado 57 finalizações sem marcar nas duas primeiras partidas da competição. O dado reforça o contraste entre o volume ofensivo apresentado pela equipe de Vincenzo Montella e a falta de eficiência nas conclusões.

    continua após a publicidade
    Foto: Opta Joe

    Imprensa turca detona campanha

    A imprensa local foi implacável nas análises da campanha. O jornal Hürriyet definiu a participação como "uma despedida amarga e uma grande decepção".

    Já o Fanatik fez uma comparação dura ao afirmar: "Como o Haiti! Estamos eliminados sem marcar nenhum gol. Compartilhamos o destino da seleção mais fraca do torneio."

    continua após a publicidade

    O Sözcü classificou a campanha como um fracasso: "Depois da derrota para a Austrália, agora também para o Paraguai. Estamos vivendo uma decepção. Não deu certo. Já estamos fora antes mesmo da última partida."

    O Habertürk destacou que o retorno da Turquia ao Mundial, após 24 anos, terminou rapidamente: "A aventura da seleção turca na Copa do Mundo, em sua primeira participação em 24 anos, durou pouco. Começamos cheios de esperança e ansiedade. E agora estamos eliminados antes mesmo da última partida."

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Casemiro é um dos líderes da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Copa do MundoTorcedores criticam resposta de Casemiro após jogo do Brasil: 'Marra'Há 6 minutos
    Steve Clarke, técnico da Escócia
    Seleção BrasileiraPróximo adversário do Brasil, técnico da Escócia perde a cabeça após derrota para MarrocosHá 8 minutos
    tiago-leifert-sbt
    Copa do MundoQual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT neste domingo (21)?Há 37 minutos
    Neymar e Raphinha em treino da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraCom Neymar e Raphinha, Seleção acumula baixas por lesão na CopaHá 44 minutos
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina após vitória na estreia da Copa do Mundo
    Copa do MundoArgentina tem baixa confirmada para segundo jogo da Copa do MundoHá 52 minutos
    Copa do MundoHakimi é vaiado na Copa após Justiça manter processo por estuproHá 57 minutos

    Mais LANCE!

    Seleção Brasileira cumprimenta a torcida após a vitória sobre o Haiti na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
    Tironi no Lance!: Brasil faz o mínimo, mas lentidão preocupa para a Copa
    Endrick entrou no segundo tempo da vitória do Brasil diante do Haiti na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Endrick se manifesta após estreia na Copa do Mundo: 'Marcado na minha história'
    Marrocos e Escócia se enfrentaram pela segunda rodada do Grupo C. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Qual foi o resultado do jogo da Escócia, próximo adversário do Brasil?
    Fernanda Gentil, Romário e Chico Moedas durante a transmissão do pré-jogo entre Brasil e Haiti. (Foto: Reproduçã)
    Casimiro alfineta Chico Moedas após entrevista com Paquetá: '4 a 2 pra Globo'
    Além de Robertson, em quem o Brasil deve ficar de olho da Escócia?
    Neymar treina no CT da Seleção em Morristown
    Seleção terá retorno de Neymar em semana decisiva
    Kamara marcou o segundo gol do Japão (Foto: Aric Becker / AFP)
    Seleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (20/06)?
    Vinicius Jr. durante a comemoração do gol dele na partida que terminou 3 a 0 para o Brasil. Duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
    Análise: O protagonismo silencioso de Vini Jr na Seleção
    Roberto Martínez reage durante empate entre Portugal e Uzbequistão, pela Copa do Mundo
    Portugal cogita mudanças após estreia decepcionante na Copa do Mundo
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (20/6)
    Coletiva e Treino de Portugal - Lance!TV
    AO VIVO: Assista à coletiva e ao treino de Portugal
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Fala de Ancelotti sobre Neymar após Brasil x Haiti enlouquece torcedores
    Paraguai Copa do Mundo
    Turquia x Paraguai: veja os melhores momentos do jogo do Grupo D da Copa do Mundo
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (20)?