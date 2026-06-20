Turquia passa vergonha na Copa e é chamada de 'pior seleção do torneio' Seleção deixa o Mundial sem gols e sob forte pressão após eliminação precoce

A eliminação precoce da Turquia na Copa do Mundo de 2026 provocou uma onda de críticas no país. Derrotada por 2 a 0 pela Austrália e por 1 a 0 pelo Paraguai nas duas primeiras rodadas, a seleção turca deu adeus ao Mundial sem somar pontos e sem marcar um único gol.

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Principal nome da da Turquia, Arda Güler pediu desculpas aos torcedores após a queda.

— Pedimos desculpas a todo o povo turco. Farei tudo o que estiver ao meu alcance durante toda a minha carreira com a seleção nacional para fazer com que todos esqueçam este torneio.

O técnico Vincenzo Montella também lamentou o resultado e destacou o domínio estatístico da equipe nas duas partidas:

— Finalizamos 65 vezes em apenas dois jogos, sem falar da nossa posse de bola. Sinceramente, nunca vi uma equipe perder duas partidas seguidas com números tão dominantes. Desta vez, o futebol não esteve do nosso lado.

Apesar dos números, a Turquia encerrou sua participação na Copa com duas derrotas, nenhum ponto conquistado e nenhum gol marcado.

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Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

Turquia bate recorde negativo de finalizações sem marcar

Apesar das críticas ao desempenho, os números mostram que a Turquia criou oportunidades. Nas duas primeiras partidas da Copa do Mundo, a equipe somou 62 finalizações, acumulou 3,5 gols esperados, mas terminou sem balançar as redes uma única vez.

Com isso, a seleção estabeleceu um recorde negativo na história dos Mundiais: superou a França de 2002, que havia registrado 57 finalizações sem marcar nas duas primeiras partidas da competição. O dado reforça o contraste entre o volume ofensivo apresentado pela equipe de Vincenzo Montella e a falta de eficiência nas conclusões.

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Foto: Opta Joe

Imprensa turca detona campanha

A imprensa local foi implacável nas análises da campanha. O jornal Hürriyet definiu a participação como "uma despedida amarga e uma grande decepção".

Já o Fanatik fez uma comparação dura ao afirmar: "Como o Haiti! Estamos eliminados sem marcar nenhum gol. Compartilhamos o destino da seleção mais fraca do torneio."

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O Sözcü classificou a campanha como um fracasso: "Depois da derrota para a Austrália, agora também para o Paraguai. Estamos vivendo uma decepção. Não deu certo. Já estamos fora antes mesmo da última partida."

O Habertürk destacou que o retorno da Turquia ao Mundial, após 24 anos, terminou rapidamente: "A aventura da seleção turca na Copa do Mundo, em sua primeira participação em 24 anos, durou pouco. Começamos cheios de esperança e ansiedade. E agora estamos eliminados antes mesmo da última partida."

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