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Veja gols e melhores momentos de Estados Unidos e Austrália na Copa do Mundo

Estados Unidos garantem classificação com segunda vitória seguida

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
19/06/2026 18:31
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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A seleção dos Estados Unidos venceu a Austrália, em casa, pelo placar de 2 a 0. Os comandados de Pochettino foram mais eficientes, conquistando a segunda vitória nesta Copa do Mundo, marcando duas vezes no primeiro tempo e segurando na defesa durante toda a segunda etapa.

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    Confira os melhores momentos e gols da partida:

    Estados Unidos vence a Austrália na Copa do Mundo (Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    Como foi o jogo?

    Os Estados Unidos confirmaram a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo com vitória por 2 a 0 sobre a Austrália, em Seattle. Os dois gols saíram ainda no primeiro tempo, em uma etapa de domínio absoluto dos anfitriões. Um gol contra de Cameron Burgess, aos 12 minutos, e uma cabeçada de Alex Freeman, aos 43, definiram o placar que coloca a seleção americana na liderança isolada do Grupo D.

    A partida marcou a segunda vitória consecutiva dos donos da casa na competição, desta vez sem Christian Pulisic, ausente por desconforto muscular. A Austrália, que havia vencido a Turquia na estreia, não conseguiu repetir a solidez defensiva do primeiro jogo e pagou caro pelos erros na primeira etapa. O segundo tempo trouxe reação australiana, com mais posse e chegadas, mas sem eficiência para mudar o cenário construído antes do intervalo.

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    Domínio americano e erros australianos decidem o primeiro tempo

    Os Estados Unidos assumiram o controle desde os primeiros minutos, apesar de um susto inicial. Mohamed Touré roubou a bola de Chris Richards logo no primeiro minuto, invadiu a área e finalizou cruzado, mas Matt Freese fez a defesa. A partir dali, os anfitriões passaram a ditar o ritmo, com Malik Tillman e Tyler Adams organizando as ações no meio de campo. A pressão resultou em chances e ocupação constante do campo ofensivo.

    O primeiro gol veio aos 12 minutos, em jogada construída pela esquerda. Folarin Balogun recebeu de Antonee Robinson, driblou Jacob Italiano e cruzou rasteiro da linha de fundo. Burgess tentou antecipar o corte, mas desviou para o próprio gol. Os americanos seguiram pressionando e quase ampliaram aos 14 minutos, quando Weston McKennie cabeceou firme após escanteio e Jordan Bos salvou em cima da linha com o ombro. Aos 43, Freeman aproveitou rebote após chute de Sergiño Dest que desviou em Harry Souttar e cabeceou para as redes. O VAR confirmou a posição legal, e os Estados Unidos foram ao intervalo com 2 a 0.

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    Austrália pressiona, mas esbarra na defesa americana

    A Austrália voltou do intervalo com três mudanças e postura mais ofensiva. Burgess, autor do gol contra, deu lugar a Jason Geria, enquanto Nestory Irankunda e Connor Metcalfe também entraram. A equipe ganhou mais presença no campo de ataque e passou a equilibrar a posse de bola. Aos 53 minutos, Balogun perdeu grande chance ao diminuir o ritmo em arrancada e ter o chute bloqueado por Alessandro Circati dentro da área. Do outro lado, Irankunda e Volpato criaram oportunidades, mas sem qualidade na finalização.

    O cenário se manteve favorável aos anfitriões, que administraram o jogo sem abrir mão de contra-ataques. A Austrália teve sua melhor chance aos 84 minutos, quando Geria finalizou dentro da área após Souttar perder o tempo de bola, mas Tyler Adams apareceu para bloquear. Circati ainda tentou um voleio de fora da área aos 87, que passou longe do gol. Os minutos finais foram marcados por tensão, com cartões amarelos para Souttar, Balogun e Italiano após discussão em campo. O placar não se alterou, e os Estados Unidos selaram a vaga antecipada nas oitavas com uma atuação segura.

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