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País do soccer: Estados Unidos perseguem sonho americano na Copa do Mundo

Seleção americana vence a Austrália por 2 a 0 e garante vaga no mata-mata

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 18:52
Atualizado há 3 minutos
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Christian Pulisic é celebrado por companheiros após marcar em EUA x Paraguai
Christian Pulisic é celebrado por companheiros após marcar em EUA x Paraguai (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

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O país onde o futebol é chamado de "soccer" é uma das sensações da Copa do Mundo até aqui. Donos da festa, os Estados Unidos venceram a Austrália por 2 a 0 nesta sexta-feira (19) e se juntaram ao México como os dois países garantidos antecipadamente no mata-mata. Após duas vitórias e ótimas exibições em casa, a seleção americana empolga uma torcida que tem se interessado mais pelo esporte bretão e aumenta as expectativas por uma campanha histórica.

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    Qual é o sonho americano em 2026?

    Os Estados Unidos nunca foram potência no futebol, é verdade, mas já fizeram boas campanhas em Copas do Mundo. A melhor foi logo a primeira, em 1930, quando alcançaram as semifinais. Desde os anos 1990, porém, mostram certa regularidade. Em 1994, edição também realizada no país norte-americano, caíram para o Brasil nas oitavas de final. Agora, tentam superar o desempenho em casa e se inspirar no exemplo da semifinalista Coreia do Sul em 2002.

    Nos últimos anos, a seleção americana teve outras participações dignas. Em 2002, alcançou as quartas de final. Em 2010, 2014 e 2022, chegou até as oitavas de final. A mancha foi a não-classificação para o torneio em 2018, mas que parece ter sido um ponto fora da curva em meio ao desenvolvimento estadunidense na modalidade.

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    Em 2022, os Estados Unidos foram eliminados pela Holanda. Em 2014, o algoz foi a Bélgica. Nos dois casos, a seleção norte-americana não era favorita. O bom início na Copa do Mundo deste ano empolga, mas ainda não representa uma novidade para o país: o divisor de águas seria uma vitória contra potências no mata-mata.

    Cody Gakpo e Memphis Depay comemoram gol da Holanda sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo de 2022 (Foto: Jewel Samad / AFP)

    ➡️ Mudanças da Copa do Mundo impactam emoção da fase de grupos

    Quem vem pela frente?

    Os americanos estão classificados, no mínimo, como um dos oito melhores terceiros colocados. Mais tarde, às 00h (de Brasília) deste sábado (20), Turquia e Paraguai se enfrentam pelo Grupo D, mesmo de Estados Unidos e Austrália. Em caso de empate ou vitória paraguaia, a seleção estadunidense terá a liderança antecipadamente garantida, uma vez que Austrália e Paraguai perderiam para os donos da casa no confronto direto. Já se a equipe turca ganhar, bastará um empate na última rodada para Pulisic e companhia terminarem a primeira fase na primeira colocação.

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    O pior cenário possível para o time americano seria a Turquia ganhar do Paraguai e, na terceira rodada, triunfar contra os Estados Unidos, além de a Austrália vencer o Paraguai. Nesse caso, americanos, turcos e australianos empatariam com seis pontos, e o desempate seria definido pelo saldo de gols nos confrontos entre as três equipes.

    Se a seleção americana liderar o grupo, enfrentará um dos oito melhores terceiros colocados nos 16 avos de final, a primeira fase mata-mata. Uma queda para a segunda colocação, por sua vez, colocaria o time estadunidense no caminho do vice-líder do Grupo G, composto por Nova Zelândia, Irã, Bélgica e Egito. Por fim, caso a classificação aconteça como um dos melhores terceiros lugares, o adversário só seria descoberto ao fim de todas as partidas da primeira fase.

    Classificação momentânea do Grupo D:

    SeleçãoJogosPontosSaldo de gols

    Estados Unidos

    2

    6

    + 5

    Austrália

    2

    3

    0

    Turquia

    1

    0

    - 2

    Paraguai

    1

    0

    - 3

    Próximos jogos do Grupo D:

    • 20/06, às 00h (de Brasília): Turquia x Paraguai
    • 25/06, às 23h (de Brasília): Turquia x EUA
    • 25/06, às 23h (de Brasília): Austrália x Paraguai

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    Jogadores dos Estados Unidos comemoram vitória contra Austrália e consequente classificação antecipada
    Jogadores dos Estados Unidos comemoram vitória contra Austrália e consequente classificação antecipada (Foto: Emilee Chinn / AFP)

    "Así se juega": toque argentino elevou o patamar americano

    O histórico mostra que os Estados Unidos conseguem frequentemente passar da fase de grupos da Copa do Mundo, mas o diferencial da atual campanha é o desempenho. Sob comando do argentino Mauricio Pochettino, a seleção americana elevou o nível de jogo. A exibição na goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai foi uma das melhores do torneio até o momento. Contra a Austrália, não teve o mesmo brilho, mas também se impôs e venceu por 2 a 0. Os seis gols marcados em 2026 já superam o total em cada uma das últimas três participações.

    Sem tanto talento individual, o time estadunidense muitas vezes jogava mais fechado em Mundiais. Não é o caso deste ano. A equipe de Pochettino traz características de seu auge à frente do Tottenham: uma seleção que marca com pressão alta e gosta de ter a bola.

    Estados Unidos 4 x 1 Paraguai:

    1. Posse de bola: EUA 63% x 37% Paraguai
    2. Finalizações: EUA 17 x 8 Paraguai
    3. Chutes a gol: EUA 6 x 2 Paraguai
    4. Passes: EUA 577 x 282 Paraguai
    5. Precisão de passe: EUA 91% x 74% Paraguai

    Estados Unidos 2 x 0 Austrália:

    1. Posse de bola: EUA 63% x 37% Austrália
    2. Finalizações: EUA 8 x 5 Austrália
    3. Chutes a gol: EUA 2 x 2 Austrália
    4. Passes: EUA 494 x 249 Austrália
    5. Precisão de passe: EUA 87% x 77% Austrália

    Tudo isso é possível graças ao elenco qualificado dos Estados Unidos, com jogadores espalhados pelas principais ligas europeias. O maior destaque é o ponta Christian Pulisic, do Milan, que foi preservado contra a Austrália devido à lesão na panturrilha. Outros jogadores importantes são o lateral Sergiño Dest (PSV), o volante Tyler Adams (Bournemouth), o meio-campista Weston McKennie (Juventus), o meia-atacante Malik Tillman (Leverkusen) e o centroavante Folarin Balogun (Monaco).

    Além de investir mais na produção de jogadores localmente, o país norte-americano conseguiu mapear talentos com nacionalidade americana desenvolvidos em outras nações mais tradicionais. Dest, por exemplo, nasceu na Holanda e fez base no Ajax. Já o meia Giovanni Reyna nasceu na Inglaterra e passou pelas categorias de base do Dortmund, da Alemanha.

    Maurício Pochettino abraça Weston McKennie à beira do campo
    Maurício Pochettino, técnico dos Estados Unidos, abraça meia Weston McKennie à beira do campo durante jogo contra a Austrália (Foto: Alex Grimm / AFP)

    ➡️ Saúde ou interesse: pausa para hidratação na Copa do Mundo causa polêmica

    Futebol... americano?

    Pesquisas de veículos como Gallup, Morning Consult, Sports Business Journal e NBC Sports apontam crescimento do interesse estadunidense pelo futebol, ficando atrás somente do futebol americano, basquete e beisebol. Esse movimento é influenciado pela massiva população latina nos Estados Unidos, além do investimento da Major League Soccer (MLS) em craques como Lionel Messi.

    Lionel Messi comemora gol pelo Inter Miami contra o Orlando City pela MLS, em Miami. (Foto: Giorgio Viera/AFP)
    Lionel Messi comemora gol pelo Inter Miami contra o Orlando City pela MLS, em Miami (Foto: Giorgio Viera / AFP)

    A realização da Copa do Mundo na Terra do Tio Sam é mais uma tentativa de movimentar a paixão da população pelo futebol, objetivo que seria muito incentivado por uma campanha memorável em casa. Os 16 avos de final estão garantidos. A partir de agora, cada fase avançada aproximará a equipe de Pochettino do sonho americano.

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