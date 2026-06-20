Brasil pode substituir Raphinha na Copa do Mundo? Entenda a regra da Fifa Atacante deixou partida contra o Haiti com dores e virou dúvida para Ancelotti

Raphinha deixou o campo com dores na coxa direita durante a vitória do Brasil sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O atacante foi substituído por Rayan ainda no primeiro tempo e passou a preocupar a comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti.

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Caso a lesão seja confirmada e o camisa 11 precise ser cortado, surge a dúvida: o Brasil poderá convocar outro jogador? A resposta é não.

O prazo para alterações na lista de convocados terminou na sexta-feira (13), antes da estreia das seleções no Mundial. A partir do início da competição, nenhuma equipe pode substituir jogadores de linha, mesmo em caso de lesão.

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Exceção vale apenas para goleiros

O regulamento da Fifa prevê apenas uma exceção: os goleiros. Como todas as seleções precisam manter três atletas da posição inscritos durante o torneio, um goleiro lesionado pode ser substituído por outro caso seja cortado do elenco. Para qualquer outra posição, porém, não há possibilidade de reposição.

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Assim, caso Raphinha seja desconvocado, o Brasil disputará o restante da Copa com um jogador a menos na delegação.

O atacante do Brasil, Raphinha (nº 11), acena para os torcedores após a vitória na partida de futebol contra o Haiti pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2026, no Philadelphia Stadium, em Filadélfia (Foto: Jewel Samad / Afp)

Casos recentes na Seleção

Situação semelhante aconteceu com Neymar antes do início da Copa. Após ser convocado, o atacante teve confirmada uma lesão muscular de grau 2. Como o prazo para mudanças ainda estava aberto, Carlo Ancelotti poderia substituí-lo, mas optou por mantê-lo no grupo. A expectativa é de que o camisa 10 esteja à disposição para a partida contra a Escócia, nesta quarta-feira (24)

Outro caso ocorreu no amistoso contra o Panamá, semanas antes do Mundial. O lateral Wesley sofreu uma lesão de grau 3 na coxa esquerda e acabou cortado da lista. Em seu lugar, Ancelotti convocou Ederson, que fez sua estreia na Copa ao entrar no segundo tempo da partida diante do Haiti.

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Após a lesão, Raphinha permaneceu no banco de reservas, conversou com o médico Rodrigo Lasmar e levou a mão à coxa direita, aumentando a preocupação da comissão técnica. Já que o atacante já havia sofrido uma lesão no mesmo local durante o amistoso contra a França.

O próximo compromisso da Seleção será diante da Escócia, na quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami, pela última rodada da fase de grupos.

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