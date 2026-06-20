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Copa do Mundo: três seleções buscam classificação antecipada neste sábado

Sábado decisivo no Mundial

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 12:16
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Nico Schlotterbeck marcou o segundo gol da Alemanha x Curaçao
Nico Schlotterbeck marcou o segundo gol da Alemanha x Curaçao (Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

O sábado promete fortes emoções nos gramados da Copa do Mundo. Três seleções podem carimbar o passaporte para os 16-avos de final de maneira antecipada: Alemanha, Costa do Marfim e Suécia. Os confrontos decisivos movimentam os Grupos E e F e prometem definir os rumos do Mundial.

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    • Craque da seleção sueca, Viktor Gyokeres comemora classificação (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

    Choque de líderes no Grupo E

    O grande destaque do dia fica por conta do duelo direto entre Alemanha e Costa do Marfim, que medem forças às 17h, no BMO Field, em Toronto. O confronto vale não apenas a vaga na próxima fase, mas também a liderança isolada da chave.

    Cenário Alemão

    Após aplicar uma sonora goleada por 7 a 1 sobre Curaçao , a Alemanha confirma a vaga e o topo do grupo caso supere os marfinenses e o Equador não vença o outro duelo do grupo.

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    Cenário Marfinense

    Os Elefantes dependem do cenário inverso. Para faturar a classificação, a Costa do Marfim precisa bater os alemães e torcer para que Curaçao segure um empate ou vença o Equador.

    Suécia a um passo da vaga no Grupo F

    No Grupo F , a Suécia entra em campo com as atenções externas para o NRG Stadium , em Houston , às 14h . Embalados pela goleada de 5 a 1 sobre a Tunísia na primeira rodada, os suecos garantem a vaga com um triunfo simples diante da Holanda .

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    E a situação dos outros times? 

    Sobrevivência em Kansas

    No outro lado do grupo, Equador e Curaçao correm por fora e buscam uma reabilitação. Derrotados na estreia, ambos somam zero ponto e se enfrentam no Arrowhead Stadium , em Kansas , às 21h . Quem perder dá adeus ao torneio.

    Missão Laranja

    A Holanda , que amargou um empate contra o Japão na estreia, precisa de um realinhamento de rota imediato. Para os holandeses , a vitória é o único resultado aceitável para evitar uma possível eliminação precoce.

    Quem já está classificado?

    Se o sábado é de pura tensão para alguns, para os donos da casa o clima é de festa. México e Estados Unidos mantiveram os 100% de aproveitamento e já estão garantidos na fase eliminatória.

    O México embalou a torcida ao bater a África do Sul na estreia e superar a Coreia do Sul logo em seguida, carimbando vaga na fase de 16-avos. Na mesma toada, os Estados Unidos golearam o Paraguai no primeiro jogo e venceram a Austrália com tranquilidade na segunda rodada, assegurando a liderança e a festa em solo norte-americano.

    O atacante americano Folarin Balogun comemora o segundo gol contra o Paraguai na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Bwon / AFP)
    O atacante americano Folarin Balogun comemora o segundo gol contra o Paraguai na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Bwon / AFP)

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