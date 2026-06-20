logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Como os Estados Unidos engoliram o 'football' e enterraram o passado

Seleção anfitriã se classifica para o mata-mata e mostra que pode sonhar alto

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 14:40
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Favorite o Lance! no Google
Seleção dos EUA comemora a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fran Santiago / Getty Images via AFP)
Seleção dos EUA comemora a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fran Santiago / Getty Images via AFP)

Carregando conteúdo exclusivo...

Em 2006, ano de sua morte, o magnata do petróleo Lamar Hunt, o homem que fundou o Kansas City Chiefs e cunhou o termo Super Bowl, deixou um epitáfio sobre seus mais de 40 anos tentando popularizar o futebol tradicional nos Estados Unidos: "Não tenho dúvida de que o futebol vai ser um grande esporte nos EUA. Mas não vou viver para ver esse dia, porque os americanos têm medo de gostar de algo em que são ruins."

continua após a publicidade
  • Christian Pulisic é celebrado por companheiros após marcar em EUA x Paraguai

    País do soccer: Estados Unidos perseguem sonho americano na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 18 horas
  • Mauricio Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos

    Quem é Mauricio Pochettino, técnico argentino à frente dos Estados Unidos na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 21 horas
  • Estados Unidos vence o Paraguai por 4 a 1 na primeira rodada da Copa do Mundo

    Estados Unidos x Austrália: árbitro já foi suspenso por manipulação de resultado

    Copa do Mundo
    Há 22 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Alex Freeman comemora com os companheiros após marcar o segundo gol sobre a Austrália (Foto: Fran Santiago/ Getty Images/AFP)

    Vinte anos depois, a profecia de Hunt não apenas se cumpriu, como foi superada pelo maior trator econômico e cultural do planeta.

    Ao vencer a Austrália e conquistar a classificação para a fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, a seleção masculina dos Estados Unidos não entregou apenas um resultado de campo. Entregou uma certidão de óbito ao complexo de vira-lata futebolístico do país. O soccer mudou de patamar. E o mundo, que por décadas olhou para os americanos com desdém quando o assunto era a bola redonda, agora assiste à ascensão de uma candidata a roubar a cena na Copa.

    Para entender o tamanho da transformação atual, é preciso olhar para o retrovisor. Nos Estados Unidos, o futebol sempre teve rosto, nome e sobrenome de mulher. Graças à Title IX, lei federal de 1972 que obrigou as universidades a investirem igualmente em modalidades femininas, as americanas criaram uma dinastia. São quatro Copas do Mundo e cinco ouros olímpicos. Enquanto o futebol masculino era visto como "antiamericano" ou "coisa de colégio", o feminino se transformou na maior potência do planeta.

    continua após a publicidade
    Estados Unidos - Copa do Mundo Feminina
    Enquanto o masculino evolui, a seleção feminina dos EUA já ostenta uma dinastia, com quatro Copas do Mundo (Foto: Saeed Khan / AFP)

    O lado masculino da história nunca havia acompanhado esse ritmo. Até agora.

    O que se vê em 2026 é uma constante e agressiva evolução. O paradigma mudou: os EUA não precisam mais importar astros em fim de carreira para ensinar o país a gostar de futebol, como fizeram com Pelé no New York Cosmos em 1975 ou Lionel Messi no Inter Miami em 2023. Agora, os Estados Unidos começam a exportar protagonistas para os grandes palcos do futebol mundial.

    O pioneiro: Pelé defende o New York Cosmos em 1977; o Rei plantou a semente do futebol em um país dominado pela bola oval (Foto: Divulgação / New York Cosmos)

    ➡️ Quem é Mauricio Pochettino, técnico argentino à frente dos Estados Unidos na Copa do Mundo
    ➡️ Conheça Matt Freese, o goleiro de Harvard que é titular dos Estados Unidos

    continua após a publicidade

    Abaixo da superfície da Major League Soccer (MLS), formou-se uma safra de atletas de elite que se destaca nos principais campeonatos europeus. Os donos da casa não são mais coadjuvantes.

    A grande estrela da companhia é Christian Pulisic, que brilha no Milan e foi a grande ausência contra a Austrália por conta de uma incômoda lesão na panturrilha. Ao lado dele, o meio-campo ganhou a intensidade de Weston McKennie, peça fundamental na Juventus, enquanto o ataque teve a verticalidade e o faro de gol de Folarin Balogun, destaque do Monaco. Na linha defensiva, as credenciais são ainda mais pesadas: o lateral-esquerdo Antonee Robinson consolidou-se como o principal pilar do Fulham na badalada Premier League, e o lateral-direito Sergiño Dest esbanja dinamismo no PSV, carregando na bagagem passagens por gigantes como Barcelona, Milan e Ajax.

    Christian Pulisic é celebrado por companheiros após marcar em EUA x Paraguai
    Christian Pulisic lidera a geração de atletas que brilha nos principais campeonatos da Europa (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

    A paixão nacional americana, historicamente intocável, sofreu um abalo sísmico. Dados recentes divulgados pela The Economist mostram que a cultura do país assimilou o futebol de forma definitiva.

    Pela primeira vez em um século, o soccer assumiu a terceira posição na preferência dos americanos (10%), ultrapassando o tradicionalíssimo beisebol (9%) e o hóquei no gelo (4%). O topo ainda pertence à imbatível NFL (37%) e à NBA (17%), mas a curva de crescimento do futebol é a única que mantém uma ascensão vertical constante.

    Torcedores dos EUA exibem cartazes em apoio à seleção antes da partida contra a Austrália em Seattle (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

    O crescimento do futebol nos EUA trouxe consigo a engrenagem implacável do capitalismo esportivo norte-americano. É a chamada "americanização" do futebol: ingressos com precificação dinâmica que passam de US$ 10 mil para a final, shows de intervalo no estilo Super Bowl e pausas comerciais em tempo real durante checagens do VAR e paradas para hidratação.

    Além disso, a Copa de 2026 carrega as tensões de seu tempo. Sob a administração de Donald Trump, o torneio ganhou contornos de exibição política nacionalista. O presidente, inclusive, envolveu-se em uma nova polêmica, desta vez, puramente esportiva. Em discurso na Casa Branca, Trump entrou de sola em uma antiga discussão linguística ao afirmar categoricamente que o futebol disputado na Copa do Mundo deveria ser chamado, em inglês, de football, e não de soccer. Para o mandatário, consequentemente, a bilionária liga da NFL, conhecida pelos americanos como football, é que precisaria receber um outro nome.

    Ao lado de Infantino, Donald Trump recebe Prêmio Fifa da Paz
    Donald Trump causou polêmica ao sugerir que a modalidade da Copa seja chamada de "football" e não de "soccer" (Foto: Stephanie Scarbrough / AFP)

    A ousada jogada de marketing verbal de Trump divide opiniões, assim como as polêmicas extracampo que cercam o torneio, das restrições severas de vistos de turismo à atuação da polícia imigratória (ICE) no entorno dos estádios.

    Mas, se a política e o vocabulário dividem, o campo consagra. O império do entretenimento esportivo encontrou sua última peça de quebra-cabeça. Os EUA venceram a Austrália, estão nos 16 avos de final e avisam ao resto do mundo: eles aprenderam as regras, dominaram o negócio, redefiniram o dicionário e agora querem a taça em casa. O soccer, definitivamente, virou futebol.

    Jogadores dos Estados Unidos comemoram vitória contra Austrália e consequente classificação antecipada
    Jogadores dos EUA comemoram a vitória sobre a Austrália e a classificação antecipada (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do MundoBrasil pode substituir Raphinha na Copa do Mundo? Entenda a regra da FifaHá 2 minutos
    Raphinha comemora hat-trick na vitória do Barcelona sobre o Sevilla, pela La Liga
    Copa do MundoBarcelona vai vender Raphinha? Veja o que se sabeHá 34 minutos
    Diogo Dalot em coletiva de imprensa de Portugal
    Copa do MundoDalot detalha bastidores de Portugal após polêmica entre Cristiano Ronaldo e João NevesHá 49 minutos
    Futebol InternacionalReal Madrid se pronuncia sobre possível contratação de OliseHá 1 hora
    O SoFi Stadium receberá a abertura dos Estados Unidos na Copa do Mundo (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
    Copa do MundoCopa do Mundo: três partidas podem atrasar neste sábado (20) por causa do climaHá 1 hora
    Jogadores da França comemoram gol de Barcola na Copa do Mundo (Foto: Angela WEISS / AFP)
    Copa do MundoFrança terá mudanças no ataque para sequência na Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Baixa de joia e lesões transformam ponta direita em problema para Seleção na Copa
    Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)
    Para a CazéTV, Arrascaeta projeta confronto contra Cabo Verde e avisa: 'Nada de Vozinha'
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    De Vini Jr a Raphinha: o ranking da Seleção após duas rodadas na Copa
    Holanda, de Ronald Koeman, está escalado para o confronto (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Holanda está escalada para confronto decisivo contra a Suécia
    Lucas Paquetá em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    De olho no saldo! Confira histórico de goleadas do Marrocos no ciclo para a Copa do Mundo
    Vini Jr. com a camisa da Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Técnico do Paraguai critica rigor de expulsão pela Lei Vini Jr.: "Receio que o futebol perca sua essência"
    Hervé Renard na Copa do Mundo de 2022, quando treinava a Arábia Saudita (KHALED DESOUKI / AFP)
    Milésimo jogo em Copas do Mundo: Tunísia estreia novo treinador
    Nico Schlotterbeck marcou o segundo gol da Alemanha x Curaçao
    Copa do Mundo: três seleções buscam classificação antecipada neste sábado
    VÍDEO: Poatan joga bola com Bebeto, Kaká e Rivaldo antes de Brasil x Haiti
    Djalminha - ESPN
    Djalminha critica atuação da Seleção Brasileira e alerta: 'Muito vulnerável'
    Abertura oficial da partida entre Brasil e Haiti, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
    Imprensa do Haiti diz que Seleção Brasileira vence 'sem muito brilho' e ressalta primeira eliminação da Copa
    Camisa 10 do Uruguai deve estrear diante da Espanha na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Uruguai deve ter retorno de Arrascaeta para decisão contra Espanha na Copa do Mundo
    Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Richard Heathcote/Getty Images/AFP)
    Turquia passa vergonha na Copa e é chamada de 'pior seleção do torneio'