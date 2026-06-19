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México x Coreia do Sul: veja os melhores momentos do jogo do grupo A da Copa do Mundo

Seleção anfitriã garantiu classificação para a próxima fase do Mundial

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 00:36
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O México venceu a Coreia do Sul por 1 a 0, nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo. O meia Luis Romo foi o responsável por o único gol da partida.

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    O lance do camisa 7 aconteceu durante a segunda etapa. O cronômetro maracava 50 minutos, quando o jogador mexicano aproveitou um falha do goleiro Kim Seung-gyu, que soltou uma bola dentro da área, para marcar.

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    Com gol de Luis Romo, o México venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 e garantiu classificação para a fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. Líder do Grupo A com seis pontos , a seleção co-anfitriã do torneio é a primeira a assegurar vaga no mata-mata.

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    O gol foi marcado aos cinco minutos do segundo tempo, na tentativa de defesa errada do goleiro Kim, que culminou na sobra de bola para o meia mexicano. A seleção coreana fez pressão em busca do empate, mas não conseguiu converter as oportunidades.

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    Jogadores do México comemoram, com Luis Romo, o gol contra a Coreia do Sul (Foto: ULISES RUIZ / AFP)
    Jogadores do México comemoram, com Luis Romo, o gol contra a Coreia do Sul (Foto: ULISES RUIZ / AFP)

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