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EUA se classificam antecipadamente e quebram tabu de 96 anos em Copas; entenda

Estadunidenses venceram australianos por 2 a 0 nesta sexta (19)

PorLance!São Paulo (SP)
19/06/2026 19:30
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores dos Estados Unidos comemoram vitória contra Austrália e consequente classificação antecipada
Jogadores dos Estados Unidos comemoram vitória sobre a Austrália (Foto: Emilee Chinn / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

A vitória por 2 a 0 sobre a Austrália colocou os Estados Unidos em situação confortável na Copa do Mundo de 2026. Com seis pontos conquistados em duas rodadas, a equipe lidera o Grupo D e se classificou à próxima fase do torneio, além de ter superado uma marca incômoda: há 96 anos não vencia os dois primeiros jogos do Mundial, desde 1930.

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    • O resultado também tem peso importante na disputa pela primeira colocação da chave. Como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, os norte-americanos levam vantagem sobre a Austrália, adversária derrotada nesta quinta-feira, e diante do Paraguai. Assim, mesmo em cenários de igualdade na pontuação ao fim da fase de grupos, os EUA saem na frente em relação aos adversários. A definição matemática da vaga, porém, ainda depende do duelo entre Turquia e Paraguai, que fecha a segunda rodada do grupo e acontece na madrugada deste sábado (20).

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    Na rodada final, os norte-americanos enfrentam a Turquia, na próxima quinta-feira (25), às 23h. Um empate será suficiente para assegurar a liderança do Grupo D, independentemente dos demais resultados. Em caso de derrota, a equipe ainda poderá terminar na primeira posição, desde que seja beneficiada pela combinação de resultados do outro confronto da chave.

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    Classificação do grupo dos EUA na Copa

    Grupo D

    • Estados Unidos - 6 pontos
    • Austrália - 3 pontos
    • Turquia - 0
    • Paraguai - 0

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