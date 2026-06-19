EUA se classificam antecipadamente e quebram tabu de 96 anos em Copas; entenda Estadunidenses venceram australianos por 2 a 0 nesta sexta (19)

A vitória por 2 a 0 sobre a Austrália colocou os Estados Unidos em situação confortável na Copa do Mundo de 2026. Com seis pontos conquistados em duas rodadas, a equipe lidera o Grupo D e se classificou à próxima fase do torneio, além de ter superado uma marca incômoda: há 96 anos não vencia os dois primeiros jogos do Mundial, desde 1930.

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O resultado também tem peso importante na disputa pela primeira colocação da chave. Como o primeiro critério de desempate é o confronto direto, os norte-americanos levam vantagem sobre a Austrália, adversária derrotada nesta quinta-feira, e diante do Paraguai. Assim, mesmo em cenários de igualdade na pontuação ao fim da fase de grupos, os EUA saem na frente em relação aos adversários. A definição matemática da vaga, porém, ainda depende do duelo entre Turquia e Paraguai, que fecha a segunda rodada do grupo e acontece na madrugada deste sábado (20).

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Na rodada final, os norte-americanos enfrentam a Turquia, na próxima quinta-feira (25), às 23h. Um empate será suficiente para assegurar a liderança do Grupo D, independentemente dos demais resultados. Em caso de derrota, a equipe ainda poderá terminar na primeira posição, desde que seja beneficiada pela combinação de resultados do outro confronto da chave.

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Classificação do grupo dos EUA na Copa

Grupo D

Estados Unidos - 6 pontos

Austrália - 3 pontos

Turquia - 0

Paraguai - 0

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