O meio-campista Danilo dedicou a sua convocação à Copa do Mundo ao Botafogo em publicação nas redes sociais na terça-feira (2). Caso o Alvinegro receba uma boa proposta, o jogador deve deixar o clube após a disputa do torneio com a Seleção Brasileira.

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— Quando muitos tinham dúvidas, o Botafogo acreditou. Em um dos momentos mais difíceis da minha carreira, após uma lesão e precisando reconstruir meu caminho, encontrei aqui a confiança que precisava para voltar a sonhar. Eu escolhi o Botafogo para perseguir o objetivo de disputar uma Copa do Mundo. E foi aqui, vestindo essa camisa, que o sonho de menino se tornou realidade — escreveu.

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Quando Danilo trocou o Nottingham Forest (Inglaterra) pelo Botafogo, no meio do ano passado, tinha como um dos principais objetivos se destacar no Brasil para voltar a defender a equipe nacional. A meta foi cumprida e o volante será o 48º jogador alvinegro a jogar um Mundial.

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— Agora, tenho a honra de ser o 48º convocado do Botafogo para defender a Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Uma marca histórica que carrego com enorme orgulho, gratidão e senso de responsabilidade. Espero honrar cada minuto em campo representando o clube que transformou o Brasil no País do Futebol — destacou.

Danilo Santos comemora gol pelo Brasil em amistoso contra o Panamá (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

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Situação de Danilo no Botafogo

Na véspera da convocação para a Copa do Mundo, Danilo pediu para não jogar a partida contra o Corinthians, no dia 17 de maio, alegando motivos pessoais. A atitude irritou a comissão técnica, que afastou o grande destaque do clube na temporada. Pensando nas necessidades financeiras da SAF, o Botafogo trabalha para vendê-lo após o Mundial, projetando arrecadar de 35 a 40 milhões de euros pela transferência. Times europeus e brasileiros observam a situação do camisa 8.

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Texto do meio-campista da Seleção na íntegra

"Quando muitos tinham dúvidas, o Botafogo acreditou. Em um dos momentos mais difíceis da minha carreira, após uma lesão e precisando reconstruir meu caminho, encontrei aqui a confiança que precisava para voltar a sonhar.

Eu escolhi o Botafogo para perseguir o objetivo de disputar uma Copa do Mundo. E foi aqui, vestindo essa camisa, que o sonho de menino se tornou realidade.

A Família Botafogo me acolheu com muito carinho desde o primeiro dia. Meus companheiros, comissão, funcionários e, principalmente, a torcida alvinegra estiveram ao meu lado em cada momento dessa caminhada. Vocês fazem parte disso e sou muito grato por tudo.

Agora, tenho a honra de ser o 48º convocado do Botafogo para defender a Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Uma marca histórica que carrego com enorme orgulho, gratidão e senso de responsabilidade.

Espero honrar cada minuto em campo representando o clube que transformou o Brasil no País do Futebol.

É hora de lutar por um sonho de milhões. Vamos em busca do Hexa!"

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