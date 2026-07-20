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Cruzeiro x Botafogo: informações sobre venda de ingressos para o jogo

As equipes se enfrentam no domingo (26) pelo Brasileirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
20/07/2026 13:00
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Torcedores do Cruzeiro no Mineirão
Torcedores do Cruzeiro no Mineirão (Foto; Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Após a pausa para a Copa do Mundo, o Cruzeiro volta a jogar no Mineirão no domingo (26), contra o Botafogo, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão. Na tarde desta segunda-feira (20), o clube abrirá a venda dos ingressos para o duelo.

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    • Os preços dos bilhetes variam de R$ 40,00 a R$ 220,00. Os cruzeirenses que não forem sócios poderão comprar seus ingressos no site ingresso.cruzeiro.com.br. Para eles, os ingressos variam de R$ 50,00 a R$ 220,00.

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    Ingressos para Cruzeiro x Botafogo 20ª rodada
    Ingressos para Cruzeiro x Botafogo 20ª rodada (Foto: Divulgação Cruzeiro)

    A torcida visitante deverá adquirir seu ingresso diretamente pelo aplicativo BaladAPP ou pelo site baladapp.com.brNão haverá venda física nas bilheterias do Mineirão. Os ingressos para o setor visitante estarão disponíveis a partir de 09h de terça-feira (21).

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    • Confira os valores dos ingressos para Cruzeiro x Botafogo

    • SETOR AMARELO (Inferior e Superior) Portão C 

    Time do Povo: R$ 40,00 / Cabuloso Nível 1: R$ 50,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 45,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 40,00 / Cabuloso Max: R$ 35,00 / Não sócio: R$ 100,00; Meia: R$ 50,00

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    • SETOR LARANJA (Inferior) Portão F 

    Time do Povo: R$ 40,00 / Cabuloso Nível 1: R$ 50,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 45,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 40,00 / Cabuloso Max: R$ 35,00 / Não sócio: R$ 100,00; Meia: R$ 50,00

    • SETOR AZUL (superior) - antigo Vermelho Portão D

    Time do Povo: R$ - / Cabuloso Nível 1: R$ 70,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 63,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 56,00 / Cabuloso Max: R$ 49,00 / Não sócio: R$ 140,00; Meia: R$ 70,00

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    • SETOR AZUL (inferior) - antigo Vermelho Portão E

    Time do Povo: R$ - / Cabuloso Nível 1: R$ 100,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 90,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 80,00 / Cabuloso Max: R$ 70,00 / Não sócio: R$ 200,00; Meia: R$ 100,00

    • SETOR ROXO (inferior) Portão A 

    Time do Povo: R$ - / Cabuloso Nível 1: R$ - / Cabuloso Nível 2: R$ - / Cabuloso Nível 3: R$ - / Cabuloso Max: R$ 77,00 / Não sócio: R$ 220,00; Meia: R$ 110,00

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    PRIORIDADE DE VENDAS 

    SÓCIOS 5 ESTRELAS 

    Vendas e resgates pelo app Cruzeiro Nação Azul e site: socio.cruzeiro.com.br 

    - 1ª JANELA: Abertura às 14h de segunda-feira (20/05)

    Planos: Clube Diamante, Cabuloso Max, Cabuloso 3, Cabuloso PCD e Cabuloso Cativo.

    - 2ª JANELA: Abertura às 15h de segunda-feira (20/05)

    Plano: Cabuloso 2.

    - 3ª JANELA: Abertura às 16h de segunda-feira (20/05)

    Plano: Cabuloso 1.

    - 4ª JANELA: Abertura às 17h de segunda-feira (20/05)

    Planos: Time do Povo e Meu Cruzeiro.

    VENDA GERAL: Será feita pelo site ingresso.cruzeiro.com.br

    Abertura às 9h de terça-feira (20/05) – Até dois ingressos por CPF.

    Como chegar ao Mineirão

    O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte.

    Confira as principais opções de transporte:

    Ônibus

    Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, incluindo os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio.

    Carro

    O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta e é preciso adquirir a entrada com antecedência pelo site mineirao.com.br/estacionamento. Portões de acesso estrutura: São duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahao Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos. Um está localizado na Avenida C, outro na Abrahão Caram e o terceiro na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamentos em locais próximos, como o Mineirinho e na Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.

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    Bicicleta

    Para quem quer ir de bike, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde a parada é gratuita. Um deles fica na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram, com capacidade para 98 bicicletas.

    Táxi e aplicativos

    Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Cel. Oscar Paschoal. É uma boa opção para quem deseja evitar o trânsito e o estacionamento.

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