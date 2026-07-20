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Botafogo anuncia a contratação de Paulinho como primeiro reforço da janela

Jogador chega sem custos ao Fogão

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 11:56
Atualizado há 47 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Paulinho, novo reforço do Botafogo, posando com troféu conquistado pelo Midtjylland
Paulinho, novo reforço do Botafogo, posando com troféu conquistado pelo Midtjylland (Foto: Reprodução/Instagram)

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação do lateral-esquerdo Paulinho, de 31 anos. O jogador chega sem custos após sete temporadas no Midtjylland, da Dinamarca, assinou contrato até o fim de 2028 e se tornou o primeiro reforço alvinegro da janela internacional de transferências.

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    O defensor já está integrado ao elenco e iniciou os trabalhos no CT do clube. Caso seja regularizado nos próximos dias, poderá ficar à disposição para a partida contra o Vitória, marcada para quinta-feira (23), em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

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    Revelado pelo Santo André, Paulinho iniciou a carreira profissional em 2014 e conquistou a Série A2 do Campeonato Paulista em 2016. Durante esse período, também acumulou passagens por empréstimo por Boa Esporte e São Bento, além de integrar a equipe sub-23 do Santos.

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    • Em 2018, acertou com o Bahia, onde conquistou o Campeonato Baiano de 2019. Ainda naquele ano, foi negociado com o Midtjylland, iniciando a trajetória no futebol dinamarquês.

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    Pela equipe europeia, permaneceu durante sete temporadas e participou das conquistas de um Campeonato Dinamarquês e duas Copas da Dinamarca, consolidando-se como uma das principais opções da lateral esquerda do clube.

    Paulinho, novo reforço do Botafogo, posando com troféu conquistado pelo Midtjylland
    Paulinho, novo reforço do Botafogo, posando com troféu conquistado pelo Midtjylland (Foto: Reprodução/Instagram)

    Paulinho é o primeiro reforço da janela do Botafogo

    A contratação de Paulinho inaugura a movimentação do Botafogo no mercado internacional nesta metade da temporada. Antigo alvo da diretoria, o lateral chega para reforçar um setor considerado prioridade pelo clube.

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    Em comunicado oficial, o Botafogo confirmou o vínculo até dezembro de 2028. A data da apresentação oficial ainda será divulgada.

    Aos 31 anos, Paulinho retorna ao futebol brasileiro após sete temporadas na Europa e passa a integrar o elenco alvinegro para a sequência da temporada de 2026. O lateral chega ao clube sem custos de transferência, vindo do Midtjylland, da Dinamarca.

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