Botafogo anuncia a contratação de Paulinho como primeiro reforço da janela
Jogador chega sem custos ao Fogão
O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação do lateral-esquerdo Paulinho, de 31 anos. O jogador chega sem custos após sete temporadas no Midtjylland, da Dinamarca, assinou contrato até o fim de 2028 e se tornou o primeiro reforço alvinegro da janela internacional de transferências.
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O defensor já está integrado ao elenco e iniciou os trabalhos no CT do clube. Caso seja regularizado nos próximos dias, poderá ficar à disposição para a partida contra o Vitória, marcada para quinta-feira (23), em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
Revelado pelo Santo André, Paulinho iniciou a carreira profissional em 2014 e conquistou a Série A2 do Campeonato Paulista em 2016. Durante esse período, também acumulou passagens por empréstimo por Boa Esporte e São Bento, além de integrar a equipe sub-23 do Santos.
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Em 2018, acertou com o Bahia, onde conquistou o Campeonato Baiano de 2019. Ainda naquele ano, foi negociado com o Midtjylland, iniciando a trajetória no futebol dinamarquês.
Pela equipe europeia, permaneceu durante sete temporadas e participou das conquistas de um Campeonato Dinamarquês e duas Copas da Dinamarca, consolidando-se como uma das principais opções da lateral esquerda do clube.
Paulinho é o primeiro reforço da janela do Botafogo
A contratação de Paulinho inaugura a movimentação do Botafogo no mercado internacional nesta metade da temporada. Antigo alvo da diretoria, o lateral chega para reforçar um setor considerado prioridade pelo clube.
Em comunicado oficial, o Botafogo confirmou o vínculo até dezembro de 2028. A data da apresentação oficial ainda será divulgada.
PAULINHO É DO FOGÃO! 🔥⚽— Botafogo F.R. (@Botafogo) July 20, 2026
Lateral-esquerdo é o primeiro reforço do Glorioso para a continuação da temporada! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/LfKDObEg7t
Aos 31 anos, Paulinho retorna ao futebol brasileiro após sete temporadas na Europa e passa a integrar o elenco alvinegro para a sequência da temporada de 2026. O lateral chega ao clube sem custos de transferência, vindo do Midtjylland, da Dinamarca.
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