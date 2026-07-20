Botafogo anuncia a contratação de Paulinho como primeiro reforço da janela Jogador chega sem custos ao Fogão

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação do lateral-esquerdo Paulinho, de 31 anos. O jogador chega sem custos após sete temporadas no Midtjylland, da Dinamarca, assinou contrato até o fim de 2028 e se tornou o primeiro reforço alvinegro da janela internacional de transferências.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O defensor já está integrado ao elenco e iniciou os trabalhos no CT do clube. Caso seja regularizado nos próximos dias, poderá ficar à disposição para a partida contra o Vitória, marcada para quinta-feira (23), em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Revelado pelo Santo André, Paulinho iniciou a carreira profissional em 2014 e conquistou a Série A2 do Campeonato Paulista em 2016. Durante esse período, também acumulou passagens por empréstimo por Boa Esporte e São Bento, além de integrar a equipe sub-23 do Santos.

+ Botafogo empresta Chris Ramos ao Real Oviedo, da Espanha; veja detalhes

Em 2018, acertou com o Bahia, onde conquistou o Campeonato Baiano de 2019. Ainda naquele ano, foi negociado com o Midtjylland, iniciando a trajetória no futebol dinamarquês.

continua após a publicidade

Pela equipe europeia, permaneceu durante sete temporadas e participou das conquistas de um Campeonato Dinamarquês e duas Copas da Dinamarca, consolidando-se como uma das principais opções da lateral esquerda do clube.

Paulinho, novo reforço do Botafogo, posando com troféu conquistado pelo Midtjylland (Foto: Reprodução/Instagram)

Paulinho é o primeiro reforço da janela do Botafogo

A contratação de Paulinho inaugura a movimentação do Botafogo no mercado internacional nesta metade da temporada. Antigo alvo da diretoria, o lateral chega para reforçar um setor considerado prioridade pelo clube.

continua após a publicidade

Em comunicado oficial, o Botafogo confirmou o vínculo até dezembro de 2028. A data da apresentação oficial ainda será divulgada.

PAULINHO É DO FOGÃO! 🔥⚽



Lateral-esquerdo é o primeiro reforço do Glorioso para a continuação da temporada! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/LfKDObEg7t — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 20, 2026

Aos 31 anos, Paulinho retorna ao futebol brasileiro após sete temporadas na Europa e passa a integrar o elenco alvinegro para a sequência da temporada de 2026. O lateral chega ao clube sem custos de transferência, vindo do Midtjylland, da Dinamarca.

📲 De olho no Lance! e no Botafogo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!