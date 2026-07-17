Joia do Botafogo, Pedro Pit brilha no Campeonato Brasileiro Sub-17
Meia-atacante de 16 anos engata sequência avassaladora no Brasileirão Sub-17
A fábrica de talentos de General Severiano continua a todo vapor. O meia-atacante Pedro Pit, capitão e camisa 10 do Botafogo Sub-17, segue justificando por que é apontado internamente como uma das principais promessas das categorias de base do clube. Aos 16 anos, o jovem vive uma fase iluminada e tem sido o grande motor da campanha alvinegra no Campeonato Brasileiro da categoria.
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Na última terça-feira (14), Pedro deu mais um show ao balançar as redes na espetacular vitória por 6 a 3 sobre o Fortaleza. O gol coroou uma sequência avassaladora do meia: são quatro participações diretas em gols nos últimos três jogos (três bolas na rede e uma assistência), marcando de forma consecutiva em todas as partidas desse período.
Regularidade e faro de gol em 2026
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O gol diante do Leão do Pici fez Pedro Pit chegar aos quatro tentos no Brasileirão Sub-17, o que o coloca no posto de artilheiro do Botafogo na competição nacional.
Mas o impacto do camisa 10 vai muito além do torneio atual. Os números ao longo de 2026 traduzem a sua importância e regularidade sob o comando da comissão técnica da base:
Jogos disputados: 24 partidas
Titularidades: 24 (presente em 100% dos começos de jogo)
Gols marcados: 11 gols na temporada
Liderança nata e blindagem no mercado
Além do refino técnico com a perna esquerda e da facilidade para pisar na área adversária, Pedro Pit chama a atenção nos bastidores pela personalidade e espírito de liderança, fatores que lhe renderam a braçadeira de capitão mesmo em uma idade tão precoce. Ele é visto como um jogador maduro, capaz de ditar o ritmo da equipe nos momentos de pressão.
Ciente do diamante que tem em mãos, o Botafogo agiu rápido nos bastidores para se proteger do assédio nacional e internacional. Em novembro do ano passado, o clube assinou o primeiro contrato profissional com o meia-atacante, garantindo o vínculo da joia com a Estrela Solitária até o fim de 2028.
Com o processo de transição para o profissional cada vez mais integrado no clube, o torcedor botafoguense já esfrega as mãos sabendo que o futuro da armação alvinegra está bem guardado.
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