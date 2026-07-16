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Dê suas notas: Botafogo marca no fim e vence o Santos no Brasileirão

No retorno do Brasileirão, Glorioso arrancou a vitória no último lance da partida

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
16/07/2026 21:56
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Botafogo x Santos
Botafogo x Santos pelo Brasileirão (Foto: Filipe Reveles/Zimel Press/Folhapress)

O Santos deixou escapar o empate contra o Botafogo , fora de casa, no último lance da partida que aconteceu nesta quinta-feira (16), no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão, e o duelo terminou 2 a 1 para os donos da casa. Lucas Emanuel abriu o placar para o Glorioso, Barreal deixou tudo igual para o Peixe, e Kadir, no fim, deu a vitória para os cariocas.

  • Botafogo vence o Santos nos minutos finais da partida, no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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    • Como foi o jogo entre Botafogo x Santos?

    O primeiro tempo no Nilton Santos foi dividido em recortes, com o Botafogo atacando os espaços na linha alta de defesa armada por Cuca e depois sofrendo com as investidas do Santos, que teve Miguelito como destaque na etapa inicial. O Peixe foi mais contundente e levou mais perigo à meta do goleiro Léo Linck, de volta à titularidade do Glorioso com a saída de Neto, que fez defesas difíceis.

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    Lucas Emanuel, em sua estreia no profissional e já como titular, ficou cara a cara com Gabriel Brazão e tocou por cima do goleiro do Santos, com estilo, para abrir o placar no Rio de Janeiro. Depois de muito tentar, no segundo tempo, o Peixe deixou tudo igual com Barreal.

    No último lance do jogo, o Botafogo marcou e decretou a vitória. Após bola lançada ao ataque, Brazão saiu da área para cortar, mas chutou a bola em cima de Luan Peres. Kadir ficou sozinho e tocou para o fundo do gol, para explodir a arquibancada do Nilton Santos.

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    Botafogo vence o Santos na retomada do Brasileirão e se afasta da zona do rebaixamento. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
    Botafogo vence o Santos na retomada do Brasileirão e se afasta da zona do rebaixamento. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
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