Dê suas notas: Botafogo marca no fim e vence o Santos no Brasileirão
No retorno do Brasileirão, Glorioso arrancou a vitória no último lance da partida
O Santos deixou escapar o empate contra o Botafogo , fora de casa, no último lance da partida que aconteceu nesta quinta-feira (16), no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão, e o duelo terminou 2 a 1 para os donos da casa. Lucas Emanuel abriu o placar para o Glorioso, Barreal deixou tudo igual para o Peixe, e Kadir, no fim, deu a vitória para os cariocas.
➡️ Veja gol em Botafogo x Santos: Lucas Emanuel faz de cavadinha
➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!
Árbitro da final da Copa já foi detido em festa com drogas, armas e prostitutas
Wilton? Fifa escolhe árbitro para França x Inglaterra na Copa
Fifa define árbitro para final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina
Como foi o jogo entre Botafogo x Santos?
O primeiro tempo no Nilton Santos foi dividido em recortes, com o Botafogo atacando os espaços na linha alta de defesa armada por Cuca e depois sofrendo com as investidas do Santos, que teve Miguelito como destaque na etapa inicial. O Peixe foi mais contundente e levou mais perigo à meta do goleiro Léo Linck, de volta à titularidade do Glorioso com a saída de Neto, que fez defesas difíceis.
Lucas Emanuel, em sua estreia no profissional e já como titular, ficou cara a cara com Gabriel Brazão e tocou por cima do goleiro do Santos, com estilo, para abrir o placar no Rio de Janeiro. Depois de muito tentar, no segundo tempo, o Peixe deixou tudo igual com Barreal.
No último lance do jogo, o Botafogo marcou e decretou a vitória. Após bola lançada ao ataque, Brazão saiu da área para cortar, mas chutou a bola em cima de Luan Peres. Kadir ficou sozinho e tocou para o fundo do gol, para explodir a arquibancada do Nilton Santos.
Fora de Campo
Torcedores apontam culpado por derrota do Vasco para o Vitória: 'Sempre'Há 12 minutos
Santos
Veríssimo diz que 'erros individuais defensivos' atrapalharam o Santos contra o BotafogoHá 21 minutos
Fora de Campo
Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o VitóriaHá 46 minutos
Futebol Nacional
Botafogo marca no último lance e vence Santos pelo BrasileirãoHá 51 minutos
Futebol Nacional
Dê suas notas: quem foi o pior na derrota do Vasco para o Vitória?Há 1 hora
Fora de Campo
Lance em Vitória x Vasco viraliza: 'Volta Copa do Mundo'Há 1 hora
Mais LANCE!