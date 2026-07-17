Lateral alcança marca histórica pelo Botafogo em partida contra o Santos Lateral uruguaio entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 1 e celebrou identificação com o Glorioso

A vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Santos, na noite da última quinta-feira (16), marcou um retorno importante do Alvinegro aos gramados do Brasileirão, mas teve um sabor ainda mais especial para um personagem específico. O lateral-direito Mateo Ponte entrou em campo no segundo tempo e atingiu a expressiva marca de 100 jogos oficiais vestindo a camisa do Glorioso.

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Mateo Ponte em ação contra o Santos: lateral-direito entrou no segundo tempo e completou a marca histórica de 100 jogos oficiais pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva / Botafogo)

Em um confronto tenso e decidido nos minutos finais, o uruguaio celebrou não apenas o feito pessoal, mas a postura resiliente da equipe para garantir os três pontos no Nilton Santos.

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— A gente sabia que seria uma partida difícil. O Santos é um adversário duro e com grandes jogadores. A partida teve momentos distintos de domínio e, no final, conseguimos os três pontos, que eram o nosso principal objetivo. Vale destacar a entrega do time. Em nenhum momento nós deixamos de lutar, e isso foi coroado com o gol marcado no finalzinho do jogo. Esse grupo é muito comprometido e mostrou isso mais uma vez — destacou o lateral.

Trajetória de títulos e gols importantes

Contratado pelo Botafogo em agosto de 2023, logo após se sagrar campeão do Mundial Sub-20 com a seleção do Uruguai, Mateo Ponte construiu uma trajetória sólida no Rio de Janeiro. Sua estreia aconteceu em uma vitória por 3 a 0 diante do Bahia, e desde então o jogador alternou momentos de afirmação até se tornar peça fundamental no elenco.

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O lateral também se acostumou a aparecer em momentos decisivos. Em 2024, ano de ouro do clube, ele marcou gols importantes contra o Atlético-GO (seu primeiro pelo clube), Cuiabá e na goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo. Além disso, Ponte foi o titular na ala direita na emblemática partida contra o São Paulo, que selou a conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Gratidão ao Botafogo

Ao projetar o futuro e olhar para o retrospecto recente, o jovem defensor não escondeu o orgulho de fazer parte da reconstrução do clube nos últimos anos.

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— É um momento realmente marcante para qualquer jogador. É um número expressivo e que já deixa o meu nome marcado na história do clube. Graças a Deus, eu pude fazer parte de um dos períodos mais vitoriosos da história do clube, e isso, para mim, é algo muito gratificante. Sou muito grato ao Botafogo por tudo e espero poder seguir retribuindo tudo isso dentro de campo, ajudando o clube a conquistar os seus objetivos — concluiu o camisa 4.

Com o centenário carimbado e os três pontos na conta, Ponte e o restante do elenco alvinegro agora voltam as atenções para a sequência do campeonato, de olho na manutenção do bom momento na temporada 2026.

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