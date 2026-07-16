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Botafogo marca no último lance e vence Santos pelo Brasileirão

'Trapalhada' da defesa santista deu a vitória ao Glorioso no Nilton Santos

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 21:45
Atualizado há 1 minutos
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Foi no apagar das luzes após falha bizarra da zaga do Santos que o Botafogo venceu o duelo desta quinta-feira (16), no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão, pelo placar de 2 a 1. Lucas Emanuel abriu o placar para o Glorioso, Barreal deixou tudo igual para o Peixe, e Kadir, no último lance da partida, deu a vitória para os donos da casa.

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    • O Alvinegro carioca, agora, foca na partida da próxima quinta-feira (23), contra o Vitória, novamente no Rio de Janeiro, atrasada, válida pela 4ª rodada. A equipe paulista, por sua vez, vira a chave e foca no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, na terça (22), fora de casa, contra o Universidad Central, da Venezuela.

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    Com o resultado, o Botafogo deu um salto na tabela e abriu cinco pontos de distância para a zona do rebaixamento. Já o Peixe permanece com apenas um ponto de distância do Z4.

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    • Botafogo vence o Santos na retomada do Brasileirão e se afasta da zona do rebaixamento. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
    Botafogo vence o Santos na retomada do Brasileirão e se afasta da zona do rebaixamento. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

    Botafogo x Santos: como foi o jogo?

    Joia aproveita chance

    O primeiro tempo no Nilton Santos foi dividido em recortes, com o Botafogo atacando os espaços na linha alta de defesa armada por Cuca e depois sofrendo com as investidas do Santos, que teve Miguelito como destaque na etapa inicial. O Peixe foi mais contundente e levou mais perigo à meta do goleiro Léo Linck, de volta à titularidade do Glorioso com a saída de Neto, que fez defesas difíceis.

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    No pior momento do Botafogo no jogo, funcionou a pressão na área santista e a bola sobrou nos pés de uma das grandes joias da base alvinegra. Lucas Emanuel, em sua estreia no profissional e já como titular, ficou cara a cara com Gabriel Brazão e tocou por cima do goleiro do Santos, com estilo, para abrir o placar no Rio de Janeiro.

    Segundo tempo

    Na volta do intervalo, o Santos foi quem deu as cartas para buscar o resultado. Nas chegadas logo no início do segundo tempo, Thaciano perdeu chance inacreditável após rebote de Léo Linck. O Peixe continuou no ataque e, depois de muito tentar, deixou tudo igual com Barreal, aproveitando que Léo Linck ficou caído devido a choque na pequena área e batendo para o gol após sobra de escanteio.

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    Depois de muitas trocas de ataques e erros na fase final do gramado, o Santos assustou e quase conseguiu a virada, mas parou em Léo Linck. No último lance do jogo, com um roteiro inexplicável, o Botafogo marcou e decretou a vitória. Após bola lançada ao ataque, Brazão saiu da área para cortar, mas chutou a bola em cima de Luan Peres. Kadir ficou sozinho e tocou para o fundo do gol, para explodir a arquibancada do Nilton Santos.

    Visão do Lance!

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    Aos 50 minitos, Marçal enfiou bola longa e Gabriel Brazão se atrapalhou com Luan Peres. Após o choque dos jogadores do Santos, Kadir ficou com a sobra e marcou o segundo gol do Botafogo no jogo, para dar mais três pontos na tabela do Brasileirão.

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    Deu aula 🏅

    Léo Linck foi o grande nome do Botafogo no jogo. O goleiro, muito criticado no primeiro semestre, fez grandes defesas e foi um "paredão" para ajudar a equipe na vitória após a pausa para a Copa do Mundo.

    Ficou abaixo 📉

    Destaque negativo para a lambança de Gabriel Brazão e Luan Peres. "Trapalhada" que custou um ponto para o Peixe jogando fora de casa.

    Não vou ver isso sozinho 😱

    Aos cinco minutos do primeiro tempo, quando o Santos ainda buscava o empate, Barreal avançou pela esquerda e chutou forte para grande defesa de Léo Linck. No rebote, Thaciano, dentro da pequena área, chutou por cima.

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    FICHA TÉCNICA
    BOTAFOGO 2 x 1 SANTOS
    CAMPEONATO BRASILEIRO - 19ª RODADA

    📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
    🗣️ Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa/PE)
    🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti (PE)
    🖥️ VAR: Gilbertoo Rodrigues Junior (PE)

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    🥅 Gols: Lucas Emanuel 40'/1ºT (BOT); Barreal 11'/2ºT (SAN) e Kadir 49'/2ªT (BOT)

    🟨Cartões amarelos: Huguinho, Matheus Martins, Ferraresi e Kadir (BOT); Thaciano e Barreal (SAN)

    ⚽ ESCALAÇÕES

    BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

    Léo Linck, Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Justino e Alex Telles (Marçal); Huguinho e Cristian Medina; Kauan Toledo (Edenilson), Lucas Villalba, Matheus Martins (Santi Rodríguez) e Lucas Emanuel (Kadir).

    SANTOS (Técnico: Cuca)

    Gabriel Brazão, Igor Vinícius (Gabriel Menino), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique (Oliva) e Rollheiser (Gabriel Bontempo); Miguelito (Nadson), Barreal e Thaciano (Rony).

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