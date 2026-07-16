Botafogo marca no último lance e vence Santos pelo Brasileirão
'Trapalhada' da defesa santista deu a vitória ao Glorioso no Nilton Santos
Foi no apagar das luzes após falha bizarra da zaga do Santos que o Botafogo venceu o duelo desta quinta-feira (16), no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão, pelo placar de 2 a 1. Lucas Emanuel abriu o placar para o Glorioso, Barreal deixou tudo igual para o Peixe, e Kadir, no último lance da partida, deu a vitória para os donos da casa.
O Alvinegro carioca, agora, foca na partida da próxima quinta-feira (23), contra o Vitória, novamente no Rio de Janeiro, atrasada, válida pela 4ª rodada. A equipe paulista, por sua vez, vira a chave e foca no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, na terça (22), fora de casa, contra o Universidad Central, da Venezuela.
Com o resultado, o Botafogo deu um salto na tabela e abriu cinco pontos de distância para a zona do rebaixamento. Já o Peixe permanece com apenas um ponto de distância do Z4.
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Botafogo x Santos: como foi o jogo?
Joia aproveita chance
O primeiro tempo no Nilton Santos foi dividido em recortes, com o Botafogo atacando os espaços na linha alta de defesa armada por Cuca e depois sofrendo com as investidas do Santos, que teve Miguelito como destaque na etapa inicial. O Peixe foi mais contundente e levou mais perigo à meta do goleiro Léo Linck, de volta à titularidade do Glorioso com a saída de Neto, que fez defesas difíceis.
No pior momento do Botafogo no jogo, funcionou a pressão na área santista e a bola sobrou nos pés de uma das grandes joias da base alvinegra. Lucas Emanuel, em sua estreia no profissional e já como titular, ficou cara a cara com Gabriel Brazão e tocou por cima do goleiro do Santos, com estilo, para abrir o placar no Rio de Janeiro.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Santos foi quem deu as cartas para buscar o resultado. Nas chegadas logo no início do segundo tempo, Thaciano perdeu chance inacreditável após rebote de Léo Linck. O Peixe continuou no ataque e, depois de muito tentar, deixou tudo igual com Barreal, aproveitando que Léo Linck ficou caído devido a choque na pequena área e batendo para o gol após sobra de escanteio.
Depois de muitas trocas de ataques e erros na fase final do gramado, o Santos assustou e quase conseguiu a virada, mas parou em Léo Linck. No último lance do jogo, com um roteiro inexplicável, o Botafogo marcou e decretou a vitória. Após bola lançada ao ataque, Brazão saiu da área para cortar, mas chutou a bola em cima de Luan Peres. Kadir ficou sozinho e tocou para o fundo do gol, para explodir a arquibancada do Nilton Santos.
Visão do Lance!
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Aos 50 minitos, Marçal enfiou bola longa e Gabriel Brazão se atrapalhou com Luan Peres. Após o choque dos jogadores do Santos, Kadir ficou com a sobra e marcou o segundo gol do Botafogo no jogo, para dar mais três pontos na tabela do Brasileirão.
Deu aula 🏅
Léo Linck foi o grande nome do Botafogo no jogo. O goleiro, muito criticado no primeiro semestre, fez grandes defesas e foi um "paredão" para ajudar a equipe na vitória após a pausa para a Copa do Mundo.
Ficou abaixo 📉
Destaque negativo para a lambança de Gabriel Brazão e Luan Peres. "Trapalhada" que custou um ponto para o Peixe jogando fora de casa.
Não vou ver isso sozinho 😱
Aos cinco minutos do primeiro tempo, quando o Santos ainda buscava o empate, Barreal avançou pela esquerda e chutou forte para grande defesa de Léo Linck. No rebote, Thaciano, dentro da pequena área, chutou por cima.
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✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 2 x 1 SANTOS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 19ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
🗣️ Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa/PE)
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti (PE)
🖥️ VAR: Gilbertoo Rodrigues Junior (PE)
🥅 Gols: Lucas Emanuel 40'/1ºT (BOT); Barreal 11'/2ºT (SAN) e Kadir 49'/2ªT (BOT)
🟨Cartões amarelos: Huguinho, Matheus Martins, Ferraresi e Kadir (BOT); Thaciano e Barreal (SAN)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Léo Linck, Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Justino e Alex Telles (Marçal); Huguinho e Cristian Medina; Kauan Toledo (Edenilson), Lucas Villalba, Matheus Martins (Santi Rodríguez) e Lucas Emanuel (Kadir).
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão, Igor Vinícius (Gabriel Menino), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique (Oliva) e Rollheiser (Gabriel Bontempo); Miguelito (Nadson), Barreal e Thaciano (Rony).
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