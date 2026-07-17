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Marçal elogia Léo Linck e jovens do Botafogo após vitória: 'Muita qualidade'

Experiente lateral-esquerdo é um dos líderes do elenco alvinegro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 01:31
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Joias do Botafogo relacionadas para o jogo contra o Santos
Botafogo utilizou jovens da base na vitória sobre o Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Marçal saiu do banco na reta final e participou do gol da vitória do Botafogo sobre o Santos, aos 50 minutos do segundo tempo, marcado pelo jovem Kadir. O experiente lateral-esquerdo, um dos líderes do elenco, valorizou o resultado dentro de casa, exaltou a atuação do goleiro Léo Linck e os jovens da base que ganharam oportunidade de Franclim Carvalho.

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    • — Muito bom. Importante vencer. Jogo difícil. O Léo Linck teve que ter muito trabalho, mas provou mais uma vez o porquê que está no Botafogo. E vale muito vencer, obviamente, pelos pontos, e por fazer nossa torcida feliz, cantando assim. Cantaram o jogo inteiro, nos apoiando mesmo nos momentos difíceis, é muito gratificante — disse Marçal, após o jogo.

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    O Botafogo contou com cinco jogadores oriundos das categorias de base. Justino, Huguinho, Lucas Emanuel — autor do primeiro gol — e Kauan Toledo foram titulares, enquanto Kadir saiu do banco e decretou a vitória do Glorioso.

    — Estão crescendo, estão amadurecendo. Têm muita qualidade, são garotos que, além de muita qualidade, são muito esforçados, querem aprender. E eles estão de parabéns, foram gratificados hoje com gols. E que eles consigam sempre entrar e nos ajudar sempre — elogiou Marçal.

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    • Kadir fez o gol da vitória do Botafogo sobre o Santos
    Kadir, 'Joia do Bairro', fez o gol da vitória do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    O Alvinegro, agora, foca na partida da próxima quinta-feira (23), contra o Vitória, novamente no Rio de Janeiro, atrasada, válida pela 4ª rodada. A equipe foi a 25 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e subiu para o nono lugar.

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