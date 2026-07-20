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Botafogo contrata goleiro Warleson, do Cercle Brugge, até 2029

Destaque do futebol belga, goleiro de 29 anos assina em definitivo com o clube carioca

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 14:40
Atualizado há 11 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Warleson em anúncio oficial do Botafogo
Ex-Cercle Brugge,Warleson ultrapassou a marca de 100 partidas no futebol da Bélgica antes de acertar com o alvinegro (Foto: Reprodução / Instagram)

O Botafogo vive um início de janela de transferências agitado. Em um ritmo acelerado de reformulação do elenco, o alvinegro anunciou a sua terceira contratação: o goleiro Warleson, que estava no Cercle Brugge, da Bélgica. Aos 29 anos, o atleta chega de forma definitiva após o clube carioca desembolsar cerca de R$ 4 milhões pela transferência. O contrato assinado é válido até o fim de 2029.

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    Warleson em anúncio oficial do Botafogo
    Warleson desembarca no Rio para disputar a vaga de titular na meta alvinegra ao lado de Gabriel Batista, Léo Linck e Raul (Foto: Reprodução / X)

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    Seguindo o modelo dos anúncios anteriores do dia, do lateral Paulinho e do goleiro Gabriel Batista, Warleson já está integrado ao grupo e realiza os treinamentos com os novos companheiros no CT Lonier. A data da apresentação oficial do jogador será confirmada pelo clube em breve.

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    A chegada de Warleson e Gabriel Batista responde diretamente a uma necessidade crítica constatada na primeira metade do ano. O setor defensivo passou por instabilidades e falhas do experiente Neto — que acabou dispensado —, além de oscilações de Léo Linck e Raul, que permanecem na equipe.

    Com o novo cenário, Warleson e Gabriel Batista chegam para acirrar a briga pela titularidade absoluta da meta alvinegra ao longo do segundo semestre.

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    Bagagem europeia e 100 jogos na Bélgica

    Criado nas categorias de base do Athletico Paranaense, onde subiu para o time profissional em 2018, Warleson teve uma passagem pelo Sampaio Corrêa antes de se transferir para o futebol europeu em 2019.

    No Cercle Brugge, o brasileiro construiu uma trajetória sólida de seis anos. Ele assumiu o posto de titular da equipe belga em 2023 e atingiu a emblemática marca de 100 partidas pelo clube em abril deste ano, desembarcando em General Severiano com ritmo e experiência internacional na bagagem.

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