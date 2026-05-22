Danilo não treina e só jogará pelo Botafogo caso não seja vendido após a Copa

Segue a indefinição sobre a situação do meia Danilo no Botafogo. O camisa oito não participou da atividade desta sexta-feira (22), continua afastado e só deve voltar a atuar pelo Alvinegro caso não seja vendido na janela após a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

+ Botafogo lança coleção de uniformes com a Mizuno; veja fotos

Conforme apurou o Lance!, o cenário seguirá assim até uma resolução quanto ao futuro do meio-campista. Danilo já tem 12 jogos pelo Botafogo no Brasileirão e, caso jogue o 13º, não poderá atuar por outra equipe do país no segundo semestre. O Palmeiras tem interesse, mas, até o momento, não chegaram ofertas ao Glorioso pelo jogador. A vontade do atleta é atuar por um clube grande da Europa.

O episódio do último domingo (17), às vésperas da vitória sobre o Corinthians, no Nilton Santos, irritou a comissão técnica. Franclim Carvalho indicou que não quer contar com o jogador sem ele estar 100% focado no Botafogo. Danilo pediu para ficar fora da partida, alegando motivos pessoais.

continua após a publicidade

+ Botafogo busca novo encaixe com saída iminente de Danilo

Danilo, do Botafogo, vai disputar a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

É sabido que há força nos bastidores com a equipe do atleta para que ele deixe o clube após a Copa do Mundo, e isso também passa pela necessidade da SAF. Com isso, Danilo só voltará a vestir a camisa do Botafogo caso não seja vendido na próxima janela de transferências, do dia 20 de julho a 11 de setembro.

+ Botafogo confirma liderança na Sul-Americana e busca melhor campanha geral

+ Aposte nos jogos do Fogão! ⚽

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!

continua após a publicidade

O Botafogo planeja receber entre 35 e 40 milhões de euros pela transferência do camisa 8, convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Pelo Alvinegro, Danilo, que foi contratado em julho de 2025, disputou 41 partidas e marcou 11 gols.

➡️Seleção Brasileira: veja reação de Danilo e do Botafogo à convocação de Ancelotti

⚫ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

+ Alex Telles abre o jogo sobre renovação com o Botafogo: 'Nenhuma conversa'