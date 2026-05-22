Botafogo busca novo encaixe com saída iminente de Danilo

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O calendário do Brasileirão está perto da pausa para a Copa do Mundo, e o Botafogo já abre o olho para perdas iminentes na janela de transferências do segundo semestre. Craque do time, o meia Danilo desperta interesse de clubes grandes da Europa e do Brasil, e o técnico Franclim Carvalho "coça a cabeça" para achar uma reposição.

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Danilo ficou fora das vitórias sobre Corinthians e Independiente Petrolero (BOL), por Brasileirão e Sul-Americana, respectivamente, após alegar questões pessoais visando convocação para a Seleção Brasileira e a própria Copa. A postura irritou a comissão técnica, mas o camisa oito ainda não é carta fora do baralho.

Quem aproveitou a oportunidade foi o jovem Huguinho, de apenas 18 anos, que retornou recentemente ao clube após período emprestado ao RWDM Brussels, da Bélgica. O volante foi titular nos últimos jogos e impressionou com vigor físico, apesar da baixa estatura, para recuperação de bolas. Foram seis contra o Timão e 11 contra os bolivianos.

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Por ser uma característica diferente, o modelo favoreceu outros dois homens de meio-campo. Medina ganho protagonismo na fase de organização, enquanto Montoro passou a ter mais a bola para criar na faixa central e no terço final. Variação que deu certo, mas a perda de peças encurta o leque.

Huguinho substituiu Danilo nos últimos jogos do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Botafogo irá ao mercado?

A tendência é de mais baixas ao setor devido ao momento e holofotes. Se Danilo é o mais cobiçado, nomes como Newton, opção para primeiro volante, de marcação, e o do próprio Álvaro Montoro, estão em alta no setor. Há sondagens do exterior, mas tudo paralisado. E, por enquanto, é bom para o Botafogo.

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Isso porque a crise financeira, com possível mudança de gestão da SAF para novo grupo de investidor (há negociação com a GDA Luma), atrapalha. O Botafogo não se vê no mercado com o mesmo poder de outrora, e a estratégia ainda precisa ser montada.

Por enquanto, o foco do clube é evoluir até a parada para a Copa do Mundo, entender o quadro com a situação societária para, depois, pensar no plantel. Não há margem para erro, e o trabalho de captação deve aparecer novamente como destaque.

O Botafogo pretende faturar algo entre 35 e 40 milhões de euros (R$ 200 milhões a R$ 235 milhões) com a venda de Danilo. Além disso, há outras parcelas de vendas recentes, como a de Alexander Barboza, com R$ 4 milhões em primeira parcela (venda total na casa dos R$ 16 milhões), que podem desafogar para quitar pendências e novas chegadas.

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