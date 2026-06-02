Botafogo renova com joia que treinou com a Seleção de Ancelotti

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O Botafogo renovou nesta terça-feira (2) o contrato do atacante Felipe Januário. Revelado pelas categorias de base do clube, o jogador assinou novo vínculo válido até o fim de 2028.

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A renovação acontece dias após o atleta participar das atividades da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis. Felipe Januário foi chamado para completar o grupo comandado por Carlo Ancelotti durante o período de preparação para a Copa do Mundo.

O atacante integrou os treinamentos em razão de ausências no elenco principal. Na ocasião, a Seleção não contava com os zagueiros Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, além dos atacantes Gabriel Martinelli, também do clube inglês, e Neymar, que se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha. Os três primeiros disputaram a final da Champions League, que consagrou o PSG como bicampeão do torneio.

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A presença do jogador nos trabalhos da Seleção colocou seu nome em evidência ao longo da última semana. Formado na base alvinegra, Felipe vem atuando regularmente na equipe sub-20 do Botafogo e é titular no time comandado pelo técnico Rodrigo Bellão. O jogador tem cinco gols em 14 jogos pelo Campeonato Brasileiro sub-20.

O novo acordo foi firmado entre a coordenação das categorias de base do Botafogo e a empresa RCF, responsável pela gestão da carreira do atleta.

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Além de Felipe Januário, o Botafogo também acertou a renovação contratual do lateral Rogério. Assim como o atacante, o jogador é titular da equipe de Rodrigo Bellão e teve seu vínculo ampliado pelo clube.

As renovações fazem parte do planejamento do Botafogo para manter atletas formados em suas categorias de base e garantir a continuidade do trabalho desenvolvido no elenco sub-20.

Felipe Januário, joia do Botafogo, renovou com o clube (Foto: Reprodução / Instagram)

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