logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Franclim Carvalho elogia jovem do Botafogo, mas alerta: 'Não fez um bom jogo'

Lucas Emanuel e Kadir marcaram os gols da vitória do Glorioso

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 22:20
Favorite o Lance! no Google
Franclin Carvalho abraça Kadir após gol marcado pelo BotafogoFranclin Carvalho abraça Kadir após gol marcado pelo Botafogo
Franclim Carvalho abraça Kadir após gol marcado pelo Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O Botafogo venceu o Santos por 2 a 1, com a marca da juventude nos dois gols da equipe carioca. Lucas Emanuel, de 17 anos, e Kadir, jovem panamenho de 18 anos, balançaram as redes para o Glorioso. Com a vitória, a equipe de Franclim Carvalho saltou para a 9ª colocação, com 25 pontos.

  • Botafogo vence o Santos nos minutos finais da partida, no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

    Botafogo marca no último lance e vence Santos pelo Brasileirão

    Futebol Nacional
    Há 29 minutos

    • Diante do seu torcedor, no Estádio Nilton Santos, Lucas Emanuel, de apenas 17 anos, marcou com categoria seu primeiro gol pelo profissional, abrindo o placar da partida. Com frieza, o jovem acertou uma cavadinha que encobriu o goleiro Brazão.

    continua após a publicidade

    Apesar do brilho na estreia como profissional do Botafogo, Franclim Carvalho não se disse satisfeito com a partida da joia do bairro, mas ressaltou a dificuldade da finalização acertada pelo atacante.

    📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

    — O Cabral se machucou alguns dias atrás no treino. Para repor, tínhamos como opção o Lucas (Emanuel) ou o Kadir. Optamos pelo Lucas. Ele fez gol em todos os amistosos que fizemos de pré-temporada. Claro que, quando é competição valendo, é diferente, ainda assim, ele foi lá e marcou. Se tem algo que ele tem de bom é a capacidade de finalização. Se você me perguntar se ele fez um bom jogo, que me agradou, eu digo que não. Se você me perguntar se eu fiquei satisfeito com o gol, eu digo que sim. Não é qualquer atacante que faria o gol que ele fez — comentou, sobre Lucas Emanuel.

    continua após a publicidade
  • Juiz esloveno Slavko Vinčić

    Árbitro da final da Copa já foi detido em festa com drogas, armas e prostitutas

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Wilton? Fifa escolhe árbitro para França x Inglaterra na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 52 minutos
  • Árbitro Slavko Vincic mostrando cartão vermelho na Copa do Mundo

    Fifa define árbitro para final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto

    • — O Kadir finalmente fez um gol. Um gol importante para nós e para ele. Isso revela que nós temos opções dentro de casa, não adianta sempre procurar fora. Nós temos qualidade aqui dentro. Fiquei satisfeito com os três pontos e o desempenho de todos os atletas, não só os da base. Estão todos de parabéns — elogiou.

    Franclin Carvalho em entrevista após a vitória do Botafogo sobre o Santos no Brasileirão
    Franclim Carvalho em entrevista após a vitória do Botafogo sobre o Santos no Brasileirão (Foto: Reprodução/Botafogo TV)

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Botafogo x Santos

    Futebol Nacional

    Dê suas notas: Botafogo marca no fim e vence o Santos no Brasileirão

    Há 27 minutos
    Botafogo vence o Santos nos minutos finais da partida, no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

    Futebol Nacional

    Botafogo marca no último lance e vence Santos pelo Brasileirão

    Há 38 minutos
    Lucas Emanuel comemora gol em Botafogo x Santos

    Fora de Campo

    Golaço de joia em Botafogo x Santos enlouquece torcida: 'Não conhecia'

    Há 1 hora
    Kadir comemorando com a camisa do Botafogo contra o Santos

    Futebol Nacional

    Veja os gols da vitória do Botafogo sobre o Santos no Brasileirão

    Há 2 horas
    Botafogo e Santos estão se enfrentando nesta quinta-feira (16)

    Fora de Campo

    Gol perdido em Botafogo x Santos repercute: 'Não pode'

    Há 2 horas
    Vestiário do Botafogo para o duelo com o Santos

    Botafogo

    Botafogo está escalado com novidades para enfrentar o Santos; veja time

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo

    Botafogo tem desfalque e muitas novidades para duelo com o Santos; veja relacionados

    Jogadores do Botafogo celebram a gol no Brasileirão 2006 (Foto: LC Moreira/Lancepress!)

    Botafogo 4 x 3 Santos no Brasileirão 2006: vitória eletrizante em Cuca x Luxa

    Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo

    Botafogo volta ao Brasileirão visando novo momento e com missões importantes

    Botafogo e Santos se enfrentaram pelo Brasileirão Sub-20

    Botafogo vence, mas Santos avança à semifinal do Brasileirão Sub-20

    Danilo Caixeiro deixou a SAF Botafogo após quatro anos

    Danilo Caixeiro conclui transição e deixa a SAF do Botafogo após quatro anos

    Nilton Santos recebe Botafogo x Racing

    Botafogo derruba últimos transfer bans e está liberado para regularizar jogadores

    Técnico Cuca durante amistoso do Santos no período da Copa do Mundo.

    Santos encerra preparação para duelo contra o Botafogo; veja relacionados

    Danilo Pereira, do Rangers, é alvo do Botafogo

    Botafogo avança por Danilo Pereira e encaminha saída de Chris Ramos

    Onde assistir à Botafogo x Santos pelo Brasileirão

    Botafogo x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão

    Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja números

    Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão

    Da eficiência do Palmeiras à imprecisão do Vasco: os ataques do Brasileirão em números

    Paulinho e Mauricio, jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o Flamengo em jogo do Brasileirão no Maracanã

    Brasileirão retorna: veja tabela e compare com situação à mesma altura em 2025

    João Paulo Magalhães é o presidente do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

    SAF Botafogo: entenda novo movimento do social para encaminhar venda à GDA