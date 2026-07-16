Franclim Carvalho elogia jovem do Botafogo, mas alerta: 'Não fez um bom jogo'
Lucas Emanuel e Kadir marcaram os gols da vitória do Glorioso
O Botafogo venceu o Santos por 2 a 1, com a marca da juventude nos dois gols da equipe carioca. Lucas Emanuel, de 17 anos, e Kadir, jovem panamenho de 18 anos, balançaram as redes para o Glorioso. Com a vitória, a equipe de Franclim Carvalho saltou para a 9ª colocação, com 25 pontos.
Diante do seu torcedor, no Estádio Nilton Santos, Lucas Emanuel, de apenas 17 anos, marcou com categoria seu primeiro gol pelo profissional, abrindo o placar da partida. Com frieza, o jovem acertou uma cavadinha que encobriu o goleiro Brazão.
Apesar do brilho na estreia como profissional do Botafogo, Franclim Carvalho não se disse satisfeito com a partida da joia do bairro, mas ressaltou a dificuldade da finalização acertada pelo atacante.
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— O Cabral se machucou alguns dias atrás no treino. Para repor, tínhamos como opção o Lucas (Emanuel) ou o Kadir. Optamos pelo Lucas. Ele fez gol em todos os amistosos que fizemos de pré-temporada. Claro que, quando é competição valendo, é diferente, ainda assim, ele foi lá e marcou. Se tem algo que ele tem de bom é a capacidade de finalização. Se você me perguntar se ele fez um bom jogo, que me agradou, eu digo que não. Se você me perguntar se eu fiquei satisfeito com o gol, eu digo que sim. Não é qualquer atacante que faria o gol que ele fez — comentou, sobre Lucas Emanuel.
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— O Kadir finalmente fez um gol. Um gol importante para nós e para ele. Isso revela que nós temos opções dentro de casa, não adianta sempre procurar fora. Nós temos qualidade aqui dentro. Fiquei satisfeito com os três pontos e o desempenho de todos os atletas, não só os da base. Estão todos de parabéns — elogiou.
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