Convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Danilo foi afastado do Botafogo após a vitória contra o Corinthians. O meia pediu para ficar de fora do jogo no último domingo (17) e a postura irritou o técnico Franclim Carvalho. A informação inicialmente dada pelo "GE" foi confirmada pelo Lance!.

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Relacionado para o jogo contra o Corinthians desde o princípio, Danilo pediu para não disputar a partida de última hora, temendo uma possível lesão antes da convocação para o Mundial, que aconteceria no dia seguinte ao jogo. Internamente, membros da SAF ficaram com o sentimento de que o jogador deixou o Botafogo "na mão".

Danilo de saída do Botafogo para Palmeiras ou Flamengo?

Caso tivesse entrado em campo contra o Corinthians, Danilo faria seu 13° jogo pelo Botafogo no Brasileirão, excedendo o limite justamente de 12 partidas para poder atuar por outra equipe na mesma edição da competição.

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O jogador recebeu sondagens do Palmeiras e do Flamengo, mas tanto Botafogo quanto o próprio Danilo priorizam uma transferência para a Europa.

➡️ Seleção Brasileira: veja reação de Danilo e do Botafogo à convocação de Ancelotti

Danilo é 48º jogador do Botafogo convocado para uma Copa do Mundo

Astro do Botafogo, Danilo, aos 25 anos, foi um dos 26 convocados pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para a Copa do Mundo, nesta segunda-feira (18). Será o 48º jogador do Alvinegro (recordista neste quesito, entre clubes do país) a disputar a competição.

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Natural de Salvador, Danilo iniciou nas divisões de base do Bahia, em 2008. Oito anos depois, seguiu para o Jacuipense, de onde se transferiu para o Cajazeiras. O jogador começou a ganhar projeção internacional no Palmeiras, onde atuou de 2018 a 2020. Do clube paulista, o volante foi para o Nottingham Forest, em 2023, antes de chegar, no ano passado, ao Alvinegro.