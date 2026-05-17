Danilo é desfalque no Botafogo por motivos pessoais às vésperas da convocação para a Copa
Volante é um dos nomes cotados para integrar a lista final de Ancelotti para o Mundial
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O Botafogo comunicou na tarde deste domingo que Danilo será desfalque na partida contra o Corinthians, no Nilton Santos, devido a problemas pessoais. A decisão acontece um dia antes do anúncio oficial de Carlo Ancelotti dos 26 nomes selecionados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
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De acordo com apuração da reportagem do Lance!, a decisão não tem relação com uma possível transferência do jogador na próxima janela. Destaque e titular absoluto do Botafogo, Danilo soma atualmente 12 partidas pela equipe na atual edição do Campeonato Brasileiro e estaria impossibilitado de defender outro clube na competição caso entrasse em campo neste domingo.
Em entrevista recente, o volante afirmou estar focado para os últimos compromissos do Botafogo, contra Chapecoense e Corinthians, respectivamente, para então voltar as atenções para a lista do treinador italiano.
— Estou pensando no jogo contra a Chapecoense e o Corinthians. Acho que no sábado (16), antes do jogo contra o Corinthians, eu já vou estar mais ansioso para a convocação de segunda (18), mas, no momento, ainda estou tranquilo — disse Danilo.
Danilo na corrida por uma vaga na Copa do Mundo
Danilo ganhou protagonismo na reta final do ciclo da Seleção Brasileira e é um dos principais cotados para uma das vagas no meio de campo na lista final de Carlo Ancelotti.
A definição dos 26 nomes que defenderão a Amarelinha no Mundial será divulgada nesta segunda-feira, em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
- 2 jogos (1 titular)
- 1 gol - 95 mins p/ participar de gol
- 3 finalizações (2 no gol) no total
- 87% acerto no passe
- 83% acerto no passe longo
- 1.5 bolas recuperadas por jogo
- 2.0 desarmes por jogo
- Nota Sofascore 7.60
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