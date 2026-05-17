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Danilo é desfalque no Botafogo por motivos pessoais às vésperas da convocação para a Copa

Volante é um dos nomes cotados para integrar a lista final de Ancelotti para o Mundial

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/05/2026
14:44
Atualizado há 1 minutos
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Danilo Botafogo Racing
imagem cameraDanilo comemora gol pelo Botafogo diante do Racing (Foto: Vitor Silva / Botafogo)
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O Botafogo comunicou na tarde deste domingo que Danilo será desfalque na partida contra o Corinthians, no Nilton Santos, devido a problemas pessoais. A decisão acontece um dia antes do anúncio oficial de Carlo Ancelotti dos 26 nomes selecionados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

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+ Mesmo em crise, Botafogo tem segundo melhor ataque do Brasileirão

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, a decisão não tem relação com uma possível transferência do jogador na próxima janela. Destaque e titular absoluto do Botafogo, Danilo soma atualmente 12 partidas pela equipe na atual edição do Campeonato Brasileiro e estaria impossibilitado de defender outro clube na competição caso entrasse em campo neste domingo.

Em entrevista recente, o volante afirmou estar focado para os últimos compromissos do Botafogo, contra Chapecoense e Corinthians, respectivamente, para então voltar as atenções para a lista do treinador italiano.

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— Estou pensando no jogo contra a Chapecoense e o Corinthians. Acho que no sábado (16), antes do jogo contra o Corinthians, eu já vou estar mais ansioso para a convocação de segunda (18), mas, no momento, ainda estou tranquilo — disse Danilo.

Danilo Santos comemora gol pelo Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia
Danilo Santos, do Botafogo, comemora gol pelo Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Danilo na corrida por uma vaga na Copa do Mundo

Danilo ganhou protagonismo na reta final do ciclo da Seleção Brasileira e é um dos principais cotados para uma das vagas no meio de campo na lista final de Carlo Ancelotti.

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A definição dos 26 nomes que defenderão a Amarelinha no Mundial será divulgada nesta segunda-feira, em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

  1. 2 jogos (1 titular)
  2. 1 gol - 95 mins p/ participar de gol
  3. 3 finalizações (2 no gol) no total
  4. 87% acerto no passe
  5. 83% acerto no passe longo
  6. 1.5 bolas recuperadas por jogo
  7. 2.0 desarmes por jogo
  8. Nota Sofascore 7.60

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