O Botafogo comunicou na tarde deste domingo que Danilo será desfalque na partida contra o Corinthians, no Nilton Santos, devido a problemas pessoais. A decisão acontece um dia antes do anúncio oficial de Carlo Ancelotti dos 26 nomes selecionados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

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De acordo com apuração da reportagem do Lance!, a decisão não tem relação com uma possível transferência do jogador na próxima janela. Destaque e titular absoluto do Botafogo, Danilo soma atualmente 12 partidas pela equipe na atual edição do Campeonato Brasileiro e estaria impossibilitado de defender outro clube na competição caso entrasse em campo neste domingo.

Em entrevista recente, o volante afirmou estar focado para os últimos compromissos do Botafogo, contra Chapecoense e Corinthians, respectivamente, para então voltar as atenções para a lista do treinador italiano.

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— Estou pensando no jogo contra a Chapecoense e o Corinthians. Acho que no sábado (16), antes do jogo contra o Corinthians, eu já vou estar mais ansioso para a convocação de segunda (18), mas, no momento, ainda estou tranquilo — disse Danilo.

Danilo Santos, do Botafogo, comemora gol pelo Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Danilo na corrida por uma vaga na Copa do Mundo

Danilo ganhou protagonismo na reta final do ciclo da Seleção Brasileira e é um dos principais cotados para uma das vagas no meio de campo na lista final de Carlo Ancelotti.

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A definição dos 26 nomes que defenderão a Amarelinha no Mundial será divulgada nesta segunda-feira, em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

2 jogos (1 titular) 1 gol - 95 mins p/ participar de gol 3 finalizações (2 no gol) no total 87% acerto no passe 83% acerto no passe longo 1.5 bolas recuperadas por jogo 2.0 desarmes por jogo Nota Sofascore 7.60

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