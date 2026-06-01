Textor publica longo vídeo e fala sobre momento do Botafogo: 'Nunca vou desistir'

John Textor voltou a se manifestar publicamente sobre a crise societária que envolve o Botafogo. Em um vídeo de aproximadamente 16 minutos divulgado nas redes sociais, o empresário norte-americano afirmou que não pretende se afastar do clube e rebateu especulações sobre a entrada de novos investidores na SAF alvinegra.

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A manifestação ocorre em meio a um dos momentos mais delicados da relação entre Textor, a SAF e o Botafogo Associativo. Em abril, o empresário foi afastado do comando por decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getulio Vargas (FGV), no âmbito da disputa envolvendo a Eagle Football e a Ares Management.

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Desde então, o Botafogo Associativo passou a exercer maior influência sobre os rumos da SAF e retomou o controle das ações que estavam vinculadas à operação. Nos bastidores, o clube avalia propostas para a venda do controle da empresa, incluindo uma oferta apresentada pela GDA Luma para aquisição de 90% das ações.

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No vídeo, Textor buscou reforçar sua ligação com o clube e garantiu que seguirá lutando para permanecer no projeto.

— Sou Botafogo, sou da família, sou o dono desse clube e nunca vou desistir, não vou a lugar nenhum. Eu não vou deixar esse clube até que me arrastem para fora. E nós vamos ganhar mais e mais e mais títulos, posso prometer isso — declarou.

John Textor foi afastado da SAF do Botafogo (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

O empresário também contestou as discussões sobre uma possível mudança de controle da SAF e afirmou continuar se considerando o proprietário da participação majoritária da empresa.

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— Há muita conversa sobre novos investidores, há muita conversa sobre pessoas que estão vindo comprar ações nesse clube. Mas eu preciso deixar isso bem claro. Eu sou o dono do 90% da SAF do Botafogo. Sou parceiro do clube social e estou aqui, junto com o clube social, para apoiar esse clube e todas as ambições dos botafoguenses. Não vamos dividir essa família agora. Eu não vou a lugar nenhum. Eu nunca desisti na minha vida e eu nunca vou desistir desse clube. Vamos manter essa família juntos. Vamos trabalhar juntos. E vamos ganhar títulos novamente — afirmou.

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A nova manifestação acontece poucos dias após Textor criticar publicamente a atual administração do Botafogo em uma publicação sobre a saída do diretor Alessandro Brito. Na ocasião, o empresário acusou a gestão de promover instabilidade interna e voltou a defender o modelo de SAF, além de cobrar uma solução para o impasse envolvendo o controle acionário do clube.

Confira o vídeo completo:

🚨 O vídeo de John Textor. pic.twitter.com/aSF3opDRxn — Informa Fogo (@informafogo) June 2, 2026

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