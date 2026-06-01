menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Copa do Mundo de 2026 terá recorde de jogadores do Brasileirão; veja nomes

Com 32 nomes, futebol nacional vira vitrine global e supera marcas anteriores

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 01/06/2026
13:55
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Danilo e Lucas Paquetá em treino da Seleção Brasileira
imagem cameraDanilo e Lucas Paquetá em treino da Seleção Brasileira; jogadores de Botaofogo e Flamengo desfalcam seus times (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O fortalecimento financeiro e técnico do futebol brasileiro nos últimos anos atingiu o seu ápice máximo. A Copa do Mundo de 2026 será, de forma isolada, a edição com o maior número de jogadores do Brasileirão convocados na história. Ao todo, 32 atletas que atuam na Série A (e até na Série B) do futebol nacional estarão nos Estados Unidos, México e Canadá.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Acompanhe todas as convocações para a Copa do Mundo 2026

Neymar carrega o Brasil ao ataque em seu último jogo pela Seleção (Foto: Vitor Silva / CBF)
Neymar em seu último jogo pela Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva / CBF)

O protagonismo financeiro e esportivo de Flamengo e Palmeiras na América do Sul se refletiu diretamente nas listas de convocados. O Rubro-Negro carioca é o recordista absoluto, cedendo nove jogadores para a Copa do Mundo, divididos entre Brasil, Uruguai, Equador e Colômbia.

➡️ Com Neymar, Ancelotti convoca a Seleção para a Copa do Mundo; veja nomes

Logo atrás vem o Verdão, com sete representantes. O Alviverde não apenas abasteceu a forte seleção uruguaia, como virou a base da seleção do Paraguai. Outro grande destaque vai para o Atlético-MG, que emplacou quatro selecionados, sendo três deles na forte seleção do Equador.

continua após a publicidade
convocados atlético equador (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Convocados do Atlético-MG para a Seleção do Equador (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Com sete jogadores do Brasil, Paraguai anuncia convocados para disputa da Copa do Mundo

➡️ Possível rival do Brasil, Holanda anuncia convocados para a Copa

➡️ Com jogadores de Flamengo, Palmeiras e Vasco, Colômbia anuncia convocados para a Copa

A lista comprova que o futebol brasileiro atrai tanto astros internacionais em busca de espaço quanto repatria ídolos. É o caso de Neymar e do astro holandês Memphis Depay, do Corinthians, o único europeu da lista que atua em solo brasileiro. Pelo lado da Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti apostou forte no mercado interno, chamando atletas de Flamengo, Botafogo e Grêmio.

Memphis Depay comemora gol pela Holanda com sua forma característica
Memphis Depay comemora gol pela Holanda com sua forma característica (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

➡️ Sem Suárez e com recorde de 'brasileiros': veja a convocação do Uruguai para a Copa

➡️ Com atletas do Brasileirão, Equador anuncia convocados para a Copa do Mundo

Confira a lista completa de convocados por clubes:

Flamengo (9): Alex Sandro (Brasil), Danilo (Brasil), Léo Pereira (Brasil). Lucas Paquetá (Brasil), Guillermo Varela (Uruguai), Nicolás De la Cruz (Uruguai), Giorgian De Arrascaeta (Uruguai), Gonzalo Plata (Equador) e Jorge Carrascal (Colômbia)

continua após a publicidade

Palmeiras (7): Gustavo Gómez (Paraguai), Maurício (Paraguai), Ramón Sosa (Paraguai), Joaquín Piquerez (Uruguai), Emiliano Martínez (Uruguai), John Arias (Colômbia), Flaco López (Argentina)

Atlético-MG (4): Junior Alonso (Paraguai), Ángelo Preciado (Equador), Alan Franco (Equador) e Alan Minda (Equador)

Grêmio (2): Weverton (Brasil) e Fabián Balbuena (Paraguai)

Internacional (2): Sergio Rochet (Uruguai) e Félix Torres (Equador)

Botafogo (1): Danilo Santos (Brasil)

Santos (1): Neymar (Brasil)

São Paulo (1): Damián Bobadilla (Paraguai)

Bragantino (1): Isidro Pitta (Paraguai)

Fluminense (1): Agustín Canobbio (Uruguai)

Vasco (1): Andrés Gómez (Colômbia)

Athletico-PR (1): Juan Camilo Portilla (Colômbia)

Corinthians (1): Memphis Depay (Holanda)

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

🎰Aposte nos próximos da Copa do Mundo
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias