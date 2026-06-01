Copa do Mundo de 2026 terá recorde de jogadores do Brasileirão; veja nomes
Com 32 nomes, futebol nacional vira vitrine global e supera marcas anteriores
O fortalecimento financeiro e técnico do futebol brasileiro nos últimos anos atingiu o seu ápice máximo. A Copa do Mundo de 2026 será, de forma isolada, a edição com o maior número de jogadores do Brasileirão convocados na história. Ao todo, 32 atletas que atuam na Série A (e até na Série B) do futebol nacional estarão nos Estados Unidos, México e Canadá.
O protagonismo financeiro e esportivo de Flamengo e Palmeiras na América do Sul se refletiu diretamente nas listas de convocados. O Rubro-Negro carioca é o recordista absoluto, cedendo nove jogadores para a Copa do Mundo, divididos entre Brasil, Uruguai, Equador e Colômbia.
Logo atrás vem o Verdão, com sete representantes. O Alviverde não apenas abasteceu a forte seleção uruguaia, como virou a base da seleção do Paraguai. Outro grande destaque vai para o Atlético-MG, que emplacou quatro selecionados, sendo três deles na forte seleção do Equador.
A lista comprova que o futebol brasileiro atrai tanto astros internacionais em busca de espaço quanto repatria ídolos. É o caso de Neymar e do astro holandês Memphis Depay, do Corinthians, o único europeu da lista que atua em solo brasileiro. Pelo lado da Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti apostou forte no mercado interno, chamando atletas de Flamengo, Botafogo e Grêmio.
Confira a lista completa de convocados por clubes:
Flamengo (9): Alex Sandro (Brasil), Danilo (Brasil), Léo Pereira (Brasil). Lucas Paquetá (Brasil), Guillermo Varela (Uruguai), Nicolás De la Cruz (Uruguai), Giorgian De Arrascaeta (Uruguai), Gonzalo Plata (Equador) e Jorge Carrascal (Colômbia)
Palmeiras (7): Gustavo Gómez (Paraguai), Maurício (Paraguai), Ramón Sosa (Paraguai), Joaquín Piquerez (Uruguai), Emiliano Martínez (Uruguai), John Arias (Colômbia), Flaco López (Argentina)
Atlético-MG (4): Junior Alonso (Paraguai), Ángelo Preciado (Equador), Alan Franco (Equador) e Alan Minda (Equador)
Grêmio (2): Weverton (Brasil) e Fabián Balbuena (Paraguai)
Internacional (2): Sergio Rochet (Uruguai) e Félix Torres (Equador)
Botafogo (1): Danilo Santos (Brasil)
Santos (1): Neymar (Brasil)
São Paulo (1): Damián Bobadilla (Paraguai)
Bragantino (1): Isidro Pitta (Paraguai)
Fluminense (1): Agustín Canobbio (Uruguai)
Vasco (1): Andrés Gómez (Colômbia)
Athletico-PR (1): Juan Camilo Portilla (Colômbia)
Corinthians (1): Memphis Depay (Holanda)
